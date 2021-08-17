https://ria.ru/20210817/bezuglova-1746078074.html

"Мисс мира" Безуглова рассказала о поддержке Малахова после аварии

"Мисс мира" Безуглова рассказала о поддержке Малахова после аварии - РИА Новости, 17.08.2021

"Мисс мира" Безуглова рассказала о поддержке Малахова после аварии

Обладательница титула "Мисс Мира – 2013" среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова в интервью Ксении Собчак рассказала о поддержке Андрея Малахова... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:53

2021-08-17T13:53

2021-08-17T13:53

шоубиз

общество

интервью

ксения собчак

знаменитости

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Мира – 2013" среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова в интервью Ксении Собчак рассказала о поддержке Андрея Малахова. Телеведущий поддержал Безуглову после автомобильной аварии, из-за которой она осталась прикована к инвалидному креслу.Ксения отметила, что была на тот момент беременна. Всю беременность ее носили к остеопату на носилках. Мисс мира считает, что рождение спокойного и здорового малыша – заслуга врача и Малахова.Сегодня Безуглова вместе с мужем воспитывает троих детей. Также она является автором проектов "Города для всех" и "Доступные пляжи".Телеведущая Ксения Собчак берет интервью у известных и неординарных людей. Иногда за излишнюю откровенность к интервью могут ограничивать доступ. Так случилось с выпуском с музыкантом Андреем Макаревичем.

https://ria.ru/20201231/pugacheva-1591670957.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, интервью, ксения собчак, знаменитости