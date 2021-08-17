"Мисс мира" Безуглова рассказала о поддержке Малахова после аварии
© @Осторожно: Собчак/YouTubeКсения Безуглова: о жизни в инвалидном кресле, Шнурове и Навальном, политике и хейтерах. Кадр видео
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Мира – 2013" среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова в интервью Ксении Собчак рассказала о поддержке Андрея Малахова. Телеведущий поддержал Безуглову после автомобильной аварии, из-за которой она осталась прикована к инвалидному креслу.
"Андрей очень сильно помогал. Могу сказать, что самый лучший врач, с которым я все эти почти 13 лет, появилась в моей жизни, благодаря Андрею. Это главное, за что я ему благодарна. Потому что этот остеопат на тот момент не брала никого из простых людей. Малахов договорился", – рассказала Безуглова.
Ксения отметила, что была на тот момент беременна. Всю беременность ее носили к остеопату на носилках. Мисс мира считает, что рождение спокойного и здорового малыша – заслуга врача и Малахова.
© @Осторожно: Собчак/YouTubeКсения Безуглова: о жизни в инвалидном кресле, Шнурове и Навальном, политике и хейтерах. Кадр видео
Ксения Безуглова: о жизни в инвалидном кресле, Шнурове и Навальном, политике и хейтерах. Кадр видео
Сегодня Безуглова вместе с мужем воспитывает троих детей. Также она является автором проектов "Города для всех" и "Доступные пляжи".
Телеведущая Ксения Собчак берет интервью у известных и неординарных людей. Иногда за излишнюю откровенность к интервью могут ограничивать доступ. Так случилось с выпуском с музыкантом Андреем Макаревичем.
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