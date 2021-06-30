https://ria.ru/20210630/intervyu-1739271885.html

Роскомнадзор ограничил доступ к интервью Собчак с Макаревичем

Роскомнадзор ограничил доступ к интервью Собчак с Макаревичем - РИА Новости, 30.06.2021

Роскомнадзор ограничил доступ к интервью Собчак с Макаревичем

Роскомнадзор по требованию МВД внес размещенное на YouTube интервью Ксении Собчак с музыкантом Андреем Макаревичем в реестр запрещенной информации из-за... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:02

2021-06-30T17:02

2021-06-30T17:30

новости культуры

шоубиз

россия

андрей макаревич

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

ксения собчак

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию МВД внес размещенное на YouTube интервью Ксении Собчак с музыкантом Андреем Макаревичем в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков, после чего видеохостинг ограничил к нему доступ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что ее интервью 2019 года с Макаревичем "О письмах Путину, гонорарах "Машины" и ЛСД" заблокировали в России."В Роскомнадзор поступило требование МВД РФ ограничить доступ к видео, размещенному на видеохостинге YouTube, из-за содержащейся в нем пропаганды наркотических средств. Ссылка на материал была внесена в Единый реестр запрещенной информации, после чего администрация видеохостинга ограничила к нему доступ на территории России", - рассказали в пресс-службе ведомства.В ведомстве также напомнили, что "нарушение порядка удаления запрещенных материалов, содержащих информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения, а также культивирования наркосодержащих растений, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей".

https://ria.ru/20210618/dud-1737543230.html

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новости культуры, россия, андрей макаревич, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ксения собчак, общество