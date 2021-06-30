https://ria.ru/20210630/intervyu-1739271885.html
Роскомнадзор ограничил доступ к интервью Собчак с Макаревичем
Роскомнадзор ограничил доступ к интервью Собчак с Макаревичем - РИА Новости, 30.06.2021
Роскомнадзор ограничил доступ к интервью Собчак с Макаревичем
Роскомнадзор по требованию МВД внес размещенное на YouTube интервью Ксении Собчак с музыкантом Андреем Макаревичем в реестр запрещенной информации из-за... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:02
2021-06-30T17:02
2021-06-30T17:30
новости культуры
шоубиз
россия
андрей макаревич
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ксения собчак
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626044_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_babb258e42210de6985c91e985a8f132.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию МВД внес размещенное на YouTube интервью Ксении Собчак с музыкантом Андреем Макаревичем в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков, после чего видеохостинг ограничил к нему доступ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что ее интервью 2019 года с Макаревичем "О письмах Путину, гонорарах "Машины" и ЛСД" заблокировали в России."В Роскомнадзор поступило требование МВД РФ ограничить доступ к видео, размещенному на видеохостинге YouTube, из-за содержащейся в нем пропаганды наркотических средств. Ссылка на материал была внесена в Единый реестр запрещенной информации, после чего администрация видеохостинга ограничила к нему доступ на территории России", - рассказали в пресс-службе ведомства.В ведомстве также напомнили, что "нарушение порядка удаления запрещенных материалов, содержащих информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения, а также культивирования наркосодержащих растений, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей".
https://ria.ru/20210618/dud-1737543230.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626044_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bc7734d33750fd9d7eab6313d80a60c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, андрей макаревич, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ксения собчак, общество
Роскомнадзор ограничил доступ к интервью Собчак с Макаревичем
17:02 30.06.2021 (обновлено: 17:30 30.06.2021)
Роскомнадзор ограничил доступ к интервью Собчак с Макаревичем из-за пропаганды наркотиков