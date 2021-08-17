https://ria.ru/20210817/benzin-1746063749.html
В Кабуле на второй день после захвата власти талибами закончился бензин
В Кабуле на второй день после захвата власти талибами закончился бензин - РИА Новости, 17.08.2021
В Кабуле на второй день после захвата власти талибами закончился бензин
В столице Афганистана Кабуле на второй день правления движения "Талибан"* закончился бензин, возле заправок очереди из оставленного транспорта, в том числе... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:33
2021-08-17T12:33
2021-08-17T15:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746092838_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_48e3f0517e949fcd6095240554d297ce.jpg
КАБУЛ, 17 авг – РИА Новости. В столице Афганистана Кабуле на второй день правления движения "Талибан"* закончился бензин, возле заправок очереди из оставленного транспорта, в том числе военного, передает корреспондент РИА Новости.Крупные магазины в городе закрыты, работают лишь небольшие лавки.Бензин на АЗС города резко подорожал с 50 афгани (62 цента) до 70 афгани (86 центов), однако заправиться нет возможности. Даже военные автомобили не могут найти бензин, из-за этого возле заправок выстроились ряды танков и военного транспорта, оставшегося без топлива.На улицах города малолюдно.От очевидцев приходят сообщения, что на блокпосту "Талибана"* в районе Ахундзада провинции Нангархар была застрелена девушка, сидевшая в рикше, причина неизвестна. Собравшихся после инцидента жителей близлежащей деревни избили талибы и сказали им "идти домой".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210817/amerika-1745956827.html
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746054791.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746092838_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b5f09fdea6c999cff4f2d93200a98572.jpg
Брошенные автомобили на улицах Кабула
В столице Афганистана Кабуле на второй день правления движения "Талибан"* закончился бензин, возле заправок очереди из оставленного транспорта, в том числе военного, передает корреспондент РИА Новости.
2021-08-17T12:33
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), талибан, афганистан
12:33 17.08.2021 (обновлено: 15:35 17.08.2021)
В Кабуле на второй день после захвата власти талибами закончился бензин
В Кабуле на второй день после захвата власти талибами кончился бензин, транспорт бросают у заправок