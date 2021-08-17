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В Кабуле на второй день после захвата власти талибами закончился бензин

В Кабуле на второй день после захвата власти талибами закончился бензин - РИА Новости, 17.08.2021

В Кабуле на второй день после захвата власти талибами закончился бензин

В столице Афганистана Кабуле на второй день правления движения "Талибан"* закончился бензин, возле заправок очереди из оставленного транспорта, в том числе... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:33

2021-08-17T12:33

2021-08-17T15:35

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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КАБУЛ, 17 авг – РИА Новости. В столице Афганистана Кабуле на второй день правления движения "Талибан"* закончился бензин, возле заправок очереди из оставленного транспорта, в том числе военного, передает корреспондент РИА Новости.Крупные магазины в городе закрыты, работают лишь небольшие лавки.Бензин на АЗС города резко подорожал с 50 афгани (62 цента) до 70 афгани (86 центов), однако заправиться нет возможности. Даже военные автомобили не могут найти бензин, из-за этого возле заправок выстроились ряды танков и военного транспорта, оставшегося без топлива.На улицах города малолюдно.От очевидцев приходят сообщения, что на блокпосту "Талибана"* в районе Ахундзада провинции Нангархар была застрелена девушка, сидевшая в рикше, причина неизвестна. Собравшихся после инцидента жителей близлежащей деревни избили талибы и сказали им "идти домой".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210817/amerika-1745956827.html

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кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Брошенные автомобили на улицах Кабула В столице Афганистана Кабуле на второй день правления движения "Талибан"* закончился бензин, возле заправок очереди из оставленного транспорта, в том числе военного, передает корреспондент РИА Новости. 2021-08-17T12:33 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан