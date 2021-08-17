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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/benzin-1746063749.html
В Кабуле на второй день после захвата власти талибами закончился бензин
В Кабуле на второй день после захвата власти талибами закончился бензин - РИА Новости, 17.08.2021
В Кабуле на второй день после захвата власти талибами закончился бензин
В столице Афганистана Кабуле на второй день правления движения "Талибан"* закончился бензин, возле заправок очереди из оставленного транспорта, в том числе... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:33
2021-08-17T15:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
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КАБУЛ, 17 авг – РИА Новости. В столице Афганистана Кабуле на второй день правления движения "Талибан"* закончился бензин, возле заправок очереди из оставленного транспорта, в том числе военного, передает корреспондент РИА Новости.Крупные магазины в городе закрыты, работают лишь небольшие лавки.Бензин на АЗС города резко подорожал с 50 афгани (62 цента) до 70 афгани (86 центов), однако заправиться нет возможности. Даже военные автомобили не могут найти бензин, из-за этого возле заправок выстроились ряды танков и военного транспорта, оставшегося без топлива.На улицах города малолюдно.От очевидцев приходят сообщения, что на блокпосту "Талибана"* в районе Ахундзада провинции Нангархар была застрелена девушка, сидевшая в рикше, причина неизвестна. Собравшихся после инцидента жителей близлежащей деревни избили талибы и сказали им "идти домой".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210817/amerika-1745956827.html
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Брошенные автомобили на улицах Кабула
В столице Афганистана Кабуле на второй день правления движения "Талибан"* закончился бензин, возле заправок очереди из оставленного транспорта, в том числе военного, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
12:33 17.08.2021 (обновлено: 15:35 17.08.2021)
 
В Кабуле на второй день после захвата власти талибами закончился бензин

В Кабуле на второй день после захвата власти талибами кончился бензин, транспорт бросают у заправок

Читать ria.ru в
КАБУЛ, 17 авг – РИА Новости. В столице Афганистана Кабуле на второй день правления движения "Талибан"* закончился бензин, возле заправок очереди из оставленного транспорта, в том числе военного, передает корреспондент РИА Новости.
Крупные магазины в городе закрыты, работают лишь небольшие лавки.
Бензин на АЗС города резко подорожал с 50 афгани (62 цента) до 70 афгани (86 центов), однако заправиться нет возможности. Даже военные автомобили не могут найти бензин, из-за этого возле заправок выстроились ряды танков и военного транспорта, оставшегося без топлива.
На улицах города малолюдно.
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От очевидцев приходят сообщения, что на блокпосту "Талибана"* в районе Ахундзада провинции Нангархар была застрелена девушка, сидевшая в рикше, причина неизвестна. Собравшихся после инцидента жителей близлежащей деревни избили талибы и сказали им "идти домой".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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