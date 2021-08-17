https://ria.ru/20210817/bayden-1746153148.html

Байден доверяет разведке США, несмотря на крах в Афганистане, заявила Псаки

Байден доверяет разведке США, несмотря на крах в Афганистане, заявила Псаки - РИА Новости, 17.08.2021

Байден доверяет разведке США, несмотря на крах в Афганистане, заявила Псаки

Президент США Джо Байден по-прежнему доверяет оценкам американского разведывательного сообщества, несмотря на неожиданно стремительный захват власти в... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T23:06

2021-08-17T23:06

2021-08-17T23:28

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

администрация президента сша

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден по-прежнему доверяет оценкам американского разведывательного сообщества, несмотря на неожиданно стремительный захват власти в Афганистане движением "Талибан"*, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Конечно, да. Он работает в тесной координации, на регулярной основе получает брифинги... много раз на дню", - ответила она на вопрос журналиста, продолжает ли Байден доверять оценкам американской разведки.Как ранее писало издание New York Times со ссылкой на собственные источники, скорость "краха" правительства Афганистана застала администрацию Байдена "врасплох". Еще в июле президент США публично выражал уверенность в способности афганских властей дать отпор отрядам оппозиции и удержать Кабул.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной неподконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/sallivan-1746148767.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

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россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, администрация президента сша, дженнифер псаки, россия