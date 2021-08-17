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Боррель сравнил значимость событий в Афганистане с присоединением Крыма

Боррель сравнил значимость событий в Афганистане с присоединением Крыма - РИА Новости, 17.08.2021

Боррель сравнил значимость событий в Афганистане с присоединением Крыма

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал вывод американских войск из Афганистана и приход к власти талибов самым значительным геополитическим событием с момента РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T21:29

2021-08-17T21:29

2021-08-17T22:32

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

владимир путин

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал вывод американских войск из Афганистана и приход к власти талибов самым значительным геополитическим событием с момента присоединения Крыма к России."Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которыми надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза.По его словам, развитие событий в Афганистане скажется как на международной обстановке в целом, так и на странах Запада в частности.При этом глава европейской дипломатии негативно оценил результат почти 20-летнего присутствия иностранных войск в стране."Надо подвести итоги этой операции, которая велась с беспрецедентными ресурсами, а в итоге привела к скромным результатам, учитывая неустойчивость государства и сил безопасности в Афганистане", — сказал он.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье они полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отсутствие президента является временным главой государства. Отдельные подразделения афганской армии ведут бои с талибами.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/kontakty-1746140060.html

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кабул (город)

россия

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в мире, кабул (город), оон, талибан, владимир путин, евросоюз, жозеп боррель, россия