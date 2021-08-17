https://ria.ru/20210817/barrel-1746148224.html
Боррель сравнил значимость событий в Афганистане с присоединением Крыма
Боррель сравнил значимость событий в Афганистане с присоединением Крыма - РИА Новости, 17.08.2021
Боррель сравнил значимость событий в Афганистане с присоединением Крыма
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал вывод американских войск из Афганистана и приход к власти талибов самым значительным геополитическим событием с момента РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T21:29
2021-08-17T21:29
2021-08-17T22:32
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
владимир путин
евросоюз
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2fedb554fcb8d77e32b2913cc744639.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал вывод американских войск из Афганистана и приход к власти талибов самым значительным геополитическим событием с момента присоединения Крыма к России."Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которыми надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза.По его словам, развитие событий в Афганистане скажется как на международной обстановке в целом, так и на странах Запада в частности.При этом глава европейской дипломатии негативно оценил результат почти 20-летнего присутствия иностранных войск в стране."Надо подвести итоги этой операции, которая велась с беспрецедентными ресурсами, а в итоге привела к скромным результатам, учитывая неустойчивость государства и сил безопасности в Афганистане", — сказал он.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье они полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отсутствие президента является временным главой государства. Отдельные подразделения афганской армии ведут бои с талибами.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210817/kontakty-1746140060.html
https://ria.ru/20210817/provaly-1746136054.html
кабул (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211220_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_c21a1c2b71163bd89cb18530534ed6d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), оон, талибан, владимир путин, евросоюз, жозеп боррель, россия
21:29 17.08.2021 (обновлено: 22:32 17.08.2021)
Боррель сравнил значимость событий в Афганистане с присоединением Крыма
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сравнил значимость событий в Афганистане с присоединением Крыма
БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
назвал вывод американских войск из Афганистана
и приход к власти талибов самым значительным геополитическим событием с момента присоединения Крыма к России
.
"Иран, Пакистан
, Турция
и Индия
, а также Россия и Китай
являются странами, с которыми надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза
.
По его словам, развитие событий в Афганистане скажется как на международной обстановке в целом, так и на странах Запада в частности.
При этом глава европейской дипломатии негативно оценил результат почти 20-летнего присутствия иностранных войск в стране.
"Надо подвести итоги этой операции, которая велась с беспрецедентными ресурсами, а в итоге привела к скромным результатам, учитывая неустойчивость государства и сил безопасности в Афганистане", — сказал он.
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье они полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал.
Официальный представитель политофиса "Талибана
"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отсутствие президента является временным главой государства. Отдельные подразделения афганской армии ведут бои с талибами.
*Террористическая организация, запрещенная в России.