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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/barrel-1746148224.html
Боррель сравнил значимость событий в Афганистане с присоединением Крыма
Боррель сравнил значимость событий в Афганистане с присоединением Крыма - РИА Новости, 17.08.2021
Боррель сравнил значимость событий в Афганистане с присоединением Крыма
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал вывод американских войск из Афганистана и приход к власти талибов самым значительным геополитическим событием с момента РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T21:29
2021-08-17T22:32
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
владимир путин
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал вывод американских войск из Афганистана и приход к власти талибов самым значительным геополитическим событием с момента присоединения Крыма к России."Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которыми надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза.По его словам, развитие событий в Афганистане скажется как на международной обстановке в целом, так и на странах Запада в частности.При этом глава европейской дипломатии негативно оценил результат почти 20-летнего присутствия иностранных войск в стране."Надо подвести итоги этой операции, которая велась с беспрецедентными ресурсами, а в итоге привела к скромным результатам, учитывая неустойчивость государства и сил безопасности в Афганистане", — сказал он.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье они полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отсутствие президента является временным главой государства. Отдельные подразделения афганской армии ведут бои с талибами.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), оон, талибан, владимир путин, евросоюз, жозеп боррель, россия
21:29 17.08.2021 (обновлено: 22:32 17.08.2021)
 
Боррель сравнил значимость событий в Афганистане с присоединением Крыма

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сравнил значимость событий в Афганистане с присоединением Крыма

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал вывод американских войск из Афганистана и приход к власти талибов самым значительным геополитическим событием с момента присоединения Крыма к России.
"Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которыми надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 19:49Захват власти в Афганистане талибами
Боррель призвал контактировать с властями в Кабуле, кем бы они ни были
По его словам, развитие событий в Афганистане скажется как на международной обстановке в целом, так и на странах Запада в частности.
При этом глава европейской дипломатии негативно оценил результат почти 20-летнего присутствия иностранных войск в стране.
"Надо подвести итоги этой операции, которая велась с беспрецедентными ресурсами, а в итоге привела к скромным результатам, учитывая неустойчивость государства и сил безопасности в Афганистане", — сказал он.
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье они полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отсутствие президента является временным главой государства. Отдельные подразделения афганской армии ведут бои с талибами.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 19:11
Стало известно об "ошеломляющих" провалах США в Афганистане
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанВладимир ПутинЕвросоюзЖозеп БоррельРоссия
 
 
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