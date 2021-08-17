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В Москве завершены работы по укладке асфальта на острове Балчуг
В Москве завершены работы по укладке асфальта на острове Балчуг - РИА Новости, 17.08.2021
В Москве завершены работы по укладке асфальта на острове Балчуг
Специалисты московского комплекса городского хозяйства завершили работы по укладке асфальта на набережных и улицах острова Балчуг, благоустройство острова будет РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T17:31
2021-08-17T17:31
2021-08-17T17:31
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства завершили работы по укладке асфальта на набережных и улицах острова Балчуг, благоустройство острова будет завершено к Дню города, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы по комплексному благоустройству острова Балчуг вышли на финишную прямую. Завершена укладка асфальтобетонного покрытия на четырех набережных – Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской, Садовнической улице и в прилегающих переулках", - сообщил Бирюков.Заммэра рассказал, что на первом этапе были выполнены работы по фрезерованию асфальта, ремонту смотровых колодцев и дождеприемных решеток, после чего было уложено прочное двухслойное асфальтобетонное покрытие."Ремонт набережных и улиц проводился в круглосуточном режиме. На каждом объекте применялась бесшовная технология. При таком способе укладка асфальта ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить срок проведения работ", - добавил он.В ближайшее время на всех отремонтированных улицах будет нанесена дорожная разметка. Бирюков также сообщил, что благоустройство острова Балчуг будет завершено к Дню города.День города в этом году пройдет в Москве 11-12 сентября.
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москва, петр бирюков
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Специалисты московского комплекса городского хозяйства завершили работы по укладке асфальта на набережных и улицах острова Балчуг, благоустройство острова будет завершено к Дню города, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Работы по комплексному благоустройству острова Балчуг вышли на финишную прямую. Завершена укладка асфальтобетонного покрытия на четырех набережных – Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской, Садовнической улице и в прилегающих переулках", - сообщил Бирюков.
Заммэра рассказал, что на первом этапе были выполнены работы по фрезерованию асфальта, ремонту смотровых колодцев и дождеприемных решеток, после чего было уложено прочное двухслойное асфальтобетонное покрытие.
"Ремонт набережных и улиц проводился в круглосуточном режиме. На каждом объекте применялась бесшовная технология. При таком способе укладка асфальта ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить срок проведения работ", - добавил он.
В ближайшее время на всех отремонтированных улицах будет нанесена дорожная разметка. Бирюков также сообщил, что благоустройство острова Балчуг будет завершено к Дню города.
"Работы проводятся в рамках единой концепции преображения столичных набережных, цель которой – сделать территорию у воды комфортной и функциональной. В рамках проекта вернули набережным исторический облик и создали для москвичей новое комфортное пешеходное пространство", - резюмировал заммэра.
День города в этом году пройдет в Москве 11-12 сентября.