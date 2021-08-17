Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/aviasoobschenie-1746012735.html
Минск заинтересован в полном восстановлении авиасообщения с Россией
Минск заинтересован в полном восстановлении авиасообщения с Россией - РИА Новости, 17.08.2021
Минск заинтересован в полном восстановлении авиасообщения с Россией
Белоруссия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Россией до доковидного уровня, рассчитывает на увеличение рейсов в российском направлении, заявил... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T00:30
2021-08-17T00:30
в мире
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c143b6458f60a3447fc8b47e0f165606.jpg
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Белоруссия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Россией до доковидного уровня, рассчитывает на увеличение рейсов в российском направлении, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.В конце мая первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне ограничений для нее на полеты, принятые рядом стран Европы, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию. В настоящее время "Белавиа" летает в 12 российских аэропортов.По его словам, белорусский авиаперевозчик "Белавиа" сосредоточился на замещении тех полетов, которые потеряны в ЕС. "В первую очередь (летает) на восток и на юг. Это Российская Федерация, Грузия, Азербайджан, Израиль, Арабские Эмираты, Турция, чартерные полеты в Египет. По полугодию от наших плановых цифр мы имеем рост пассажирооборота на 34%", - констатировал министр.Он подчеркнул, что надо еще шире смотреть на перевозки, "цепляться за любую страну, в которой мы можем продвигать свои транспортные услуги". Среди прорабатываемых направлений Авраменко также назвал Катар."Что касается Национального аэропорта, здесь ситуация хуже, потому что есть потери от того, что ушли европейские перевозчики, которые осуществляли рейсы из ЕС. Но в рамках нашей авиационной подотрасли ищем решение, чтобы мы могли четко сбалансировать те доходы, которые потеряли или недополучили в связи с ограничениями полетов", - продолжил он.По его словам, в Национальном аэропорту "Минск", помимо белорусской авиакомпании, работают семь российских авиакомпаний и восемь компаний из других стран: Грузии, Турции, Китая и иных. "Мы заинтересованы в увеличении числа авиакомпаний, которые бы прилетали в Беларусь. Это основная задача. Ведем переговоры об увеличении частот перелетов иностранных компаний, но … конечное решение принимает компания исходя из экономики: никто летать в убыток не будет, если появляется пассажиропоток, появляются предложения", - подчеркнул Авраменко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Их итоги спровоцировали несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, заявлял, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair. Запад заявил, что Минск принудил приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом борт, которым из Афин в Вильнюс летел один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta и обвиняемый Белоруссией по статье "организация массовых беспорядков" Роман Протасевич. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.
https://ria.ru/20210813/udobrenie-1745662225.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210810/krym-1745260068.html
https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745104774.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_80f28a9790cb84b4954491639707ca13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, россия
00:30 17.08.2021
 
Минск заинтересован в полном восстановлении авиасообщения с Россией

Министр транспорта Белоруссии Авраменко: Минск хочет полного восстановления авиасообщения с Россией

CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Белоруссия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Россией до доковидного уровня, рассчитывает на увеличение рейсов в российском направлении, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.
В конце мая первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне ограничений для нее на полеты, принятые рядом стран Европы, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию. В настоящее время "Белавиа" летает в 12 российских аэропортов.

"Мы очень заинтересованы восстановить российское направление, особенно заинтересованы в увеличении рейсов в Санкт-Петербург, Москву. Все равно ковидные ограничения действуют, например, сегодня авиакомпания ("Белавиа) летает только один раз в неделю в Санкт-Петербург. При таком спросе это мало. Поэтому (нужно) поэтапное восстановление, наращивание авиарейсов… Конечно, для нас важна Российская Федерация, но и страны дальней дуги тоже", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, белорусский авиаперевозчик "Белавиа" сосредоточился на замещении тех полетов, которые потеряны в ЕС. "В первую очередь (летает) на восток и на юг. Это Российская Федерация, Грузия, Азербайджан, Израиль, Арабские Эмираты, Турция, чартерные полеты в Египет. По полугодию от наших плановых цифр мы имеем рост пассажирооборота на 34%", - констатировал министр.
Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании Фосагро - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 16:20
В Белоруссии заявили о готовности к перевалке удобрений через Россию
Он подчеркнул, что надо еще шире смотреть на перевозки, "цепляться за любую страну, в которой мы можем продвигать свои транспортные услуги". Среди прорабатываемых направлений Авраменко также назвал Катар.
"Что касается Национального аэропорта, здесь ситуация хуже, потому что есть потери от того, что ушли европейские перевозчики, которые осуществляли рейсы из ЕС. Но в рамках нашей авиационной подотрасли ищем решение, чтобы мы могли четко сбалансировать те доходы, которые потеряли или недополучили в связи с ограничениями полетов", - продолжил он.
По его словам, в Национальном аэропорту "Минск", помимо белорусской авиакомпании, работают семь российских авиакомпаний и восемь компаний из других стран: Грузии, Турции, Китая и иных. "Мы заинтересованы в увеличении числа авиакомпаний, которые бы прилетали в Беларусь. Это основная задача. Ведем переговоры об увеличении частот перелетов иностранных компаний, но … конечное решение принимает компания исходя из экономики: никто летать в убыток не будет, если появляется пассажиропоток, появляются предложения", - подчеркнул Авраменко.
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 20:10В мире
Источник исключил помехи для признания Белоруссией Крыма в составе России
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Их итоги спровоцировали несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, заявлял, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair. Запад заявил, что Минск принудил приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом борт, которым из Афин в Вильнюс летел один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta и обвиняемый Белоруссией по статье "организация массовых беспорядков" Роман Протасевич. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 19:29
Слуцкий пообещал ответ на санкции Запада против России и Белоруссии
 
В миреБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46Reuters: из аэропорта в Кабуле начали вылетать военные самолеты
06:41На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога нашли несостыковку
06:27Самолет из Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета
06:24Гинцбург рассказал, как "Спутник Лайт" и Pfizer сочетаются между собой
06:20Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
06:16Эксперты указали на опасность выбрасывать бумаги с личными данными в мусор
06:10Эксперт подсказал, как можно инвестировать тысячу рублей
05:43Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних
05:25Эксперт рассказал о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру
05:23Пенсионерка из-за депрессии заплатила за поездку на такси 190 тысяч рублей
05:19В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США
05:15В МИД России рассказали о результатах высокомерия НАТО к ОДКБ
05:04МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году
04:55ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах
04:49Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана
04:41Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
04:31В Мексике обнаружили букеты, которым около 1800 лет
04:20Американский сенатор призвал расследовать действия Байдена по Афганистану
04:15Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными
04:14Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах
Лента новостейМолния