https://ria.ru/20210817/asteroid-1746017770.html

К Земле приближается потенциально опасный астероид

К Земле приближается потенциально опасный астероид - РИА Новости, 17.08.2021

К Земле приближается потенциально опасный астероид

Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле, но для планеты он угрозы не представляет, рассказали РИА Новости РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T03:13

2021-08-17T03:13

2021-08-17T03:21

московский планетарий

космос - риа наука

земля

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле, но для планеты он угрозы не представляет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.Там отметили, что за всю историю наблюдений за объектами подобного рода астероиды пролетали около Земли и на значительно более близких расстояниях. Так, в 2011 году два астероида размером 100 и 360 метров приблизились к планете на 384 тысячи километров. "За сто лет таких близких пролетов было более 30. Как правило, все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо нас", - сказали в пресс-службе.Ученые обратили внимание, что наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые не отслеживаются астрономами и мир узнает о них только после падения. Это тунгусский феномен и челябинский метеорит. В первом случае в результате взрыва огромной мощности на территории бассейна реки Подкаменная Тунгуска был повален лес на площади более 2000 квадратных километров. Во втором случае в результате серии взрывов в воздухе раны от выбитых стекол получили местные жители."Таким образом, опасность представляют как раз "нежданные гости" из космоса. А такие события происходят примерно один раз в сто лет", - отметили в планетарии.

https://ria.ru/20210728/asteroidy-1743186870.html

https://ria.ru/20210708/asteroidy-1740527481.html

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московский планетарий, космос - риа наука, земля, россия