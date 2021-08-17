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К Земле приближается потенциально опасный астероид
К Земле приближается потенциально опасный астероид - РИА Новости, 17.08.2021
К Земле приближается потенциально опасный астероид
Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле, но для планеты он угрозы не представляет, рассказали РИА Новости РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T03:13
2021-08-17T03:21
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле, но для планеты он угрозы не представляет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.Там отметили, что за всю историю наблюдений за объектами подобного рода астероиды пролетали около Земли и на значительно более близких расстояниях. Так, в 2011 году два астероида размером 100 и 360 метров приблизились к планете на 384 тысячи километров. "За сто лет таких близких пролетов было более 30. Как правило, все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо нас", - сказали в пресс-службе.Ученые обратили внимание, что наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые не отслеживаются астрономами и мир узнает о них только после падения. Это тунгусский феномен и челябинский метеорит. В первом случае в результате взрыва огромной мощности на территории бассейна реки Подкаменная Тунгуска был повален лес на площади более 2000 квадратных километров. Во втором случае в результате серии взрывов в воздухе раны от выбитых стекол получили местные жители."Таким образом, опасность представляют как раз "нежданные гости" из космоса. А такие события происходят примерно один раз в сто лет", - отметили в планетарии.
https://ria.ru/20210728/asteroidy-1743186870.html
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московский планетарий, космос - риа наука, земля, россия
03:13 17.08.2021 (обновлено: 03:21 17.08.2021)
 
К Земле приближается потенциально опасный астероид

Московский планетарий предупредил о летящем к Земле потенциально опасном астероиде 2016 AJ193

© Depositphotos / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Depositphotos / meteor
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле, но для планеты он угрозы не представляет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.
"Существует целый класс астероидов, которые называются "астероиды, сближающиеся с Землей". Те из них, которые в не самом далеком будущем могут приблизиться к Земле на расстояние 7,5 миллиона километров или менее, считаются потенциально опасными объектами. По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра", - рассказали в планетарии.
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Там отметили, что за всю историю наблюдений за объектами подобного рода астероиды пролетали около Земли и на значительно более близких расстояниях. Так, в 2011 году два астероида размером 100 и 360 метров приблизились к планете на 384 тысячи километров. "За сто лет таких близких пролетов было более 30. Как правило, все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо нас", - сказали в пресс-службе.
Ученые обратили внимание, что наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые не отслеживаются астрономами и мир узнает о них только после падения. Это тунгусский феномен и челябинский метеорит. В первом случае в результате взрыва огромной мощности на территории бассейна реки Подкаменная Тунгуска был повален лес на площади более 2000 квадратных километров. Во втором случае в результате серии взрывов в воздухе раны от выбитых стекол получили местные жители.
"Таким образом, опасность представляют как раз "нежданные гости" из космоса. А такие события происходят примерно один раз в сто лет", - отметили в планетарии.
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