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Генерал Балуевский объяснил успехи талибов в Афганистане
Генерал Балуевский объяснил успехи талибов в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021
Генерал Балуевский объяснил успехи талибов в Афганистане
Стремительное наступление талибов связано прежде всего в деморализацией афганской армии, заявил в интервью РИА Новости начальник Генерального штаба Вооруженных... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T09:34
2021-08-17T09:34
2021-08-17T09:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
юрий балуевский
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Стремительное наступление талибов связано прежде всего в деморализацией афганской армии, заявил в интервью РИА Новости начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2004-2008) генерал армии Юрий Балуевский."Почему так быстро? Потому что деморализованная армия, нет мотивации у армии. Такая армия не способна обеспечить защиту государства. Произошел массовый исход подразделений Вооруженных сил Афганистана, массовая сдача оружия. Кого она сегодня защищает? Народ? Трудно сказать, ведь народ инфантилен, народ скорее думает, что при талибах будет хоть какая-то стабильность", - сказал Балуевский.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Со своей стороны президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/afganistan-1745882937.html
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, юрий балуевский
Генерал Балуевский объяснил успехи талибов в Афганистане
Генерал Балуевский: успехи талибов связаны с деморализацией афганской армии