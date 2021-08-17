https://ria.ru/20210817/arest-1746136919.html

Фармацевту в США грозит 120 лет тюрьмы за продажу сертификатов о вакцинации

Фармацевту в США грозит 120 лет тюрьмы за продажу сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 17.08.2021

Фармацевту в США грозит 120 лет тюрьмы за продажу сертификатов о вакцинации

Американские правоохранительные органы арестовали фармацевта, который продал через интернет более сотни свидетельств о вакцинации от COVID-19 и теперь может... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T19:16

2021-08-17T19:16

2021-08-17T19:44

распространение коронавируса

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министерство юстиции сша

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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Американские правоохранительные органы арестовали фармацевта, который продал через интернет более сотни свидетельств о вакцинации от COVID-19 и теперь может сесть в тюрьму на срок до 120 лет, сообщило во вторник министерство юстиции США.Власти предъявили 34-летнему жителю Чикаго Тангтанг Чжао 12 пунктов обвинения в хищении государственной собственности. "Если он будет признан виновным, то ему может грозить 10 лет тюрьмы по каждому пункту", - сказано в пресс-релизе.Фармацевта подозревают в том, что в марте-апреле 2021 года он продал 11 различным покупателям 125 подлинных бланков, выдаваемых медицинским регулятором CDC в подтверждение вакцинации от COVID-19. За каждый бланк, который заполняется вручную, он брал по 10 долларов, сказано в релизе."Сознательно продавать непривитым лицам вакцинационные карты означает ставить под угрозу жизни и здоровье миллионов американцев. Торговля по дешевке безопасностью нашей нации не только оскорбляет тех, кто борется с пандемией, но и является федеральным преступлением с серьезными последствиями", - сказал руководитель чикагского офиса ФБР Эммерсон Бью-младший.На фоне нового всплеска заболеваемости в США растет число государственных учреждений и частных компаний, которые обязывают своих сотрудников привиться от коронавируса и требуют от клиентов подтверждения вакцинации.

https://ria.ru/20210815/ranenie-1745782770.html

https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741563705.html

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в мире, сша, министерство юстиции сша, фбр