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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210817/arest-1746136919.html
Фармацевту в США грозит 120 лет тюрьмы за продажу сертификатов о вакцинации
Фармацевту в США грозит 120 лет тюрьмы за продажу сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 17.08.2021
Фармацевту в США грозит 120 лет тюрьмы за продажу сертификатов о вакцинации
Американские правоохранительные органы арестовали фармацевта, который продал через интернет более сотни свидетельств о вакцинации от COVID-19 и теперь может... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T19:16
2021-08-17T19:44
распространение коронавируса
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Американские правоохранительные органы арестовали фармацевта, который продал через интернет более сотни свидетельств о вакцинации от COVID-19 и теперь может сесть в тюрьму на срок до 120 лет, сообщило во вторник министерство юстиции США.Власти предъявили 34-летнему жителю Чикаго Тангтанг Чжао 12 пунктов обвинения в хищении государственной собственности. "Если он будет признан виновным, то ему может грозить 10 лет тюрьмы по каждому пункту", - сказано в пресс-релизе.Фармацевта подозревают в том, что в марте-апреле 2021 года он продал 11 различным покупателям 125 подлинных бланков, выдаваемых медицинским регулятором CDC в подтверждение вакцинации от COVID-19. За каждый бланк, который заполняется вручную, он брал по 10 долларов, сказано в релизе."Сознательно продавать непривитым лицам вакцинационные карты означает ставить под угрозу жизни и здоровье миллионов американцев. Торговля по дешевке безопасностью нашей нации не только оскорбляет тех, кто борется с пандемией, но и является федеральным преступлением с серьезными последствиями", - сказал руководитель чикагского офиса ФБР Эммерсон Бью-младший.На фоне нового всплеска заболеваемости в США растет число государственных учреждений и частных компаний, которые обязывают своих сотрудников привиться от коронавируса и требуют от клиентов подтверждения вакцинации.
https://ria.ru/20210815/ranenie-1745782770.html
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в мире, сша, министерство юстиции сша, фбр
19:16 17.08.2021 (обновлено: 19:44 17.08.2021)
 
Фармацевту в США грозит 120 лет тюрьмы за продажу сертификатов о вакцинации

В США арестовали фармацевта за продажу сертификатов о вакцинации, он может сесть в тюрьму на 120 лет

© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в США
Охранник на службе в исправительном учреждении в США - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Matt Rourke, File
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Американские правоохранительные органы арестовали фармацевта, который продал через интернет более сотни свидетельств о вакцинации от COVID-19 и теперь может сесть в тюрьму на срок до 120 лет, сообщило во вторник министерство юстиции США.
Власти предъявили 34-летнему жителю Чикаго Тангтанг Чжао 12 пунктов обвинения в хищении государственной собственности. "Если он будет признан виновным, то ему может грозить 10 лет тюрьмы по каждому пункту", - сказано в пресс-релизе.
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Фармацевта подозревают в том, что в марте-апреле 2021 года он продал 11 различным покупателям 125 подлинных бланков, выдаваемых медицинским регулятором CDC в подтверждение вакцинации от COVID-19. За каждый бланк, который заполняется вручную, он брал по 10 долларов, сказано в релизе.
"Сознательно продавать непривитым лицам вакцинационные карты означает ставить под угрозу жизни и здоровье миллионов американцев. Торговля по дешевке безопасностью нашей нации не только оскорбляет тех, кто борется с пандемией, но и является федеральным преступлением с серьезными последствиями", - сказал руководитель чикагского офиса ФБР Эммерсон Бью-младший.
На фоне нового всплеска заболеваемости в США растет число государственных учреждений и частных компаний, которые обязывают своих сотрудников привиться от коронавируса и требуют от клиентов подтверждения вакцинации.
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