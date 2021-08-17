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Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки в Москве
Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки в Москве - РИА Новости, 17.08.2021
Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки в Москве
Бабушкинский суд Москвы на два месяца арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Свиблово на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:51
2021-08-17T13:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы на два месяца арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Свиблово на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Сирожиддину Акрамову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 октября", - сказал собеседник агентства.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что ночью 14 августа в сквере вблизи Лазоревого проезда в Москве было обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого.Акрамов обвиняется в убийстве, также его подозревают в покушении на изнасилование.
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происшествия, москва
13:51 17.08.2021 (обновлено: 13:57 17.08.2021)
 
Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки в Москве

Суд арестовал Сирожиддина Акрамова, убившего девушку на северо-востоке Москвы

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы на два месяца арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Свиблово на северо-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Сирожиддину Акрамову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 октября", - сказал собеседник агентства.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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В Тверской области арестовали мужчину, убившего дочь сожительницы
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что ночью 14 августа в сквере вблизи Лазоревого проезда в Москве было обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого.
Акрамов обвиняется в убийстве, также его подозревают в покушении на изнасилование.
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