https://ria.ru/20210817/an-225-1746101047.html

Зеленскому предложили направить Ан-225 за беженцами в Афганистан

Зеленскому предложили направить Ан-225 за беженцами в Афганистан - РИА Новости, 17.08.2021

Зеленскому предложили направить Ан-225 за беженцами в Афганистан

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предложил президенту страны Владимиру Зеленскому направить в Афганистан... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:58

2021-08-17T15:58

2021-08-17T15:58

в мире

украина

талибан

афганистан

владимир зеленский

верховная рада украины

европейская солидарность

алексей гончаренко

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КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предложил президенту страны Владимиру Зеленскому направить в Афганистан "крупнейший в мире самолет" для эвакуации беженцев."Обратился к Зеленскому с предложением помочь решить гуманитарный кризис в Афганистане и отправить в Кабул крупнейший в мире самолет - Ан-225 "Мрия". Сейчас из Афганистана бегут тысячи людей, которые не хотят жить под властью "Талибана"* (признано террористическим и запрещено в РФ - ред)... Наш самолет "Мрия" может с легкостью перевезти несколько тысяч людей и помочь решить гуманитарный кризис в стране", - написал Гончаренко в своем Telegram.По его словам, таким образом Украина может внести свой вклад и показать, что может помогать в решении важных международных вопросов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/kabul-1746035501.html

https://ria.ru/20210816/begstvo-1745985738.html

украина

афганистан

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в мире, украина, талибан, афганистан, владимир зеленский, верховная рада украины, европейская солидарность, алексей гончаренко, ан-225 "мрия"