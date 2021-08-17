Зеленскому предложили направить Ан-225 за беженцами в Афганистан
Депутат Рады Гончаренко предложил президенту Зеленскому отправить Ан-225 за беженцами в Афганистан
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предложил президенту страны Владимиру Зеленскому направить в Афганистан "крупнейший в мире самолет" для эвакуации беженцев.
"Обратился к Зеленскому с предложением помочь решить гуманитарный кризис в Афганистане и отправить в Кабул крупнейший в мире самолет - Ан-225 "Мрия". Сейчас из Афганистана бегут тысячи людей, которые не хотят жить под властью "Талибана"* (признано террористическим и запрещено в РФ - ред)... Наш самолет "Мрия" может с легкостью перевезти несколько тысяч людей и помочь решить гуманитарный кризис в стране", - написал Гончаренко в своем Telegram.
По его словам, таким образом Украина может внести свой вклад и показать, что может помогать в решении важных международных вопросов.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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