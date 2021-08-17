Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/an-225-1746101047.html
Зеленскому предложили направить Ан-225 за беженцами в Афганистан
Зеленскому предложили направить Ан-225 за беженцами в Афганистан - РИА Новости, 17.08.2021
Зеленскому предложили направить Ан-225 за беженцами в Афганистан
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предложил президенту страны Владимиру Зеленскому направить в Афганистан... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:58
2021-08-17T15:58
в мире
украина
талибан
афганистан
владимир зеленский
верховная рада украины
европейская солидарность
алексей гончаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ceb543db0285bbf42eac5c6a9ced2d6.jpg
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предложил президенту страны Владимиру Зеленскому направить в Афганистан "крупнейший в мире самолет" для эвакуации беженцев."Обратился к Зеленскому с предложением помочь решить гуманитарный кризис в Афганистане и отправить в Кабул крупнейший в мире самолет - Ан-225 "Мрия". Сейчас из Афганистана бегут тысячи людей, которые не хотят жить под властью "Талибана"* (признано террористическим и запрещено в РФ - ред)... Наш самолет "Мрия" может с легкостью перевезти несколько тысяч людей и помочь решить гуманитарный кризис в стране", - написал Гончаренко в своем Telegram.По его словам, таким образом Украина может внести свой вклад и показать, что может помогать в решении важных международных вопросов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210817/kabul-1746035501.html
https://ria.ru/20210816/begstvo-1745985738.html
украина
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f284898c4bcbd2a64c5308ac0b34f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, талибан, афганистан, владимир зеленский, верховная рада украины, европейская солидарность, алексей гончаренко, ан-225 "мрия"
15:58 17.08.2021
 
Зеленскому предложили направить Ан-225 за беженцами в Афганистан

Депутат Рады Гончаренко предложил президенту Зеленскому отправить Ан-225 за беженцами в Афганистан

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предложил президенту страны Владимиру Зеленскому направить в Афганистан "крупнейший в мире самолет" для эвакуации беженцев.
"Обратился к Зеленскому с предложением помочь решить гуманитарный кризис в Афганистане и отправить в Кабул крупнейший в мире самолет - Ан-225 "Мрия". Сейчас из Афганистана бегут тысячи людей, которые не хотят жить под властью "Талибана"* (признано террористическим и запрещено в РФ - ред)... Наш самолет "Мрия" может с легкостью перевезти несколько тысяч людей и помочь решить гуманитарный кризис в стране", - написал Гончаренко в своем Telegram.
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 09:59Захват власти в Афганистане талибами
Украинских военных бросили на американской базе в Кабуле, сообщили СМИ
По его словам, таким образом Украина может внести свой вклад и показать, что может помогать в решении важных международных вопросов.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 18:57
На Украине передумали злить Россию после бегства США из Афганистана
 
В миреУкраинаТалибанАфганистанВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарностьАлексей ГончаренкоАн-225 "Мрия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
04:27Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19
04:11Россиян научили вести диалог с коллекторами
03:36Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В
Лента новостейМолния