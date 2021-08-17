https://ria.ru/20210817/alkogol-1746022343.html
Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года - РИА Новости, 17.08.2021
Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
Треть россиян поддерживает идею повышения минимального возраста для покупки крепкого алкоголя в России, а еще 39% выступают за запрет продажи любого спиртного... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T06:20
2021-08-17T06:20
2021-08-17T06:20
общество
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Треть россиян поддерживает идею повышения минимального возраста для покупки крепкого алкоголя в России, а еще 39% выступают за запрет продажи любого спиртного гражданам до 21 года, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось 12-13 августа, в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 359 населенных пунктов всех федеральных округов страны."Тридцать четыре процента россиян поддержали идею Минздрава о повышении минимального возраста для покупки алкогольных напитков крепостью свыше 16,5%. Еще 39% считают, что следует запретить продажу любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года", - говорится в сообщении по итогам исследования.В свою очередь 18% респондентов инициативу не поддерживают. Женщины чаще мужчин высказывались за запрет продажи любого алкоголя лицам моложе 21 года: 78% против 70% соответственно. При этом мужчины чаще женщин отрицательно высказывались об этой идее (24% и 11% соответственно).Отвечая на вопрос, с какого возраста в России должна быть разрешена продажа алкоголя, 63% опрошенных сообщили, что это может быть возможно с 21 года, 23% считают минимальным допустимым возрастом для покупки алкоголя 18 лет, а 3% - 16 лет.
https://ria.ru/20210812/alkogol-1745472853.html
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общество, россия
Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
Исследование SuperJob: большинство россиян поддерживает запрет продажи алкоголя до 21 года
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Треть россиян поддерживает идею повышения минимального возраста для покупки крепкого алкоголя в России
, а еще 39% выступают за запрет продажи любого спиртного гражданам до 21 года, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось 12-13 августа, в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 359 населенных пунктов всех федеральных округов страны.
"Тридцать четыре процента россиян поддержали идею Минздрава о повышении минимального возраста для покупки алкогольных напитков крепостью свыше 16,5%. Еще 39% считают, что следует запретить продажу любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года", - говорится в сообщении по итогам исследования.
В свою очередь 18% респондентов инициативу не поддерживают. Женщины чаще мужчин высказывались за запрет продажи любого алкоголя лицам моложе 21 года: 78% против 70% соответственно. При этом мужчины чаще женщин отрицательно высказывались об этой идее (24% и 11% соответственно).
Отвечая на вопрос, с какого возраста в России должна быть разрешена продажа алкоголя, 63% опрошенных сообщили, что это может быть возможно с 21 года, 23% считают минимальным допустимым возрастом для покупки алкоголя 18 лет, а 3% - 16 лет.