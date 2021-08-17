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Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года - РИА Новости, 17.08.2021
Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
Треть россиян поддерживает идею повышения минимального возраста для покупки крепкого алкоголя в России, а еще 39% выступают за запрет продажи любого спиртного... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T06:20
2021-08-17T06:20
общество
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Треть россиян поддерживает идею повышения минимального возраста для покупки крепкого алкоголя в России, а еще 39% выступают за запрет продажи любого спиртного гражданам до 21 года, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось 12-13 августа, в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 359 населенных пунктов всех федеральных округов страны."Тридцать четыре процента россиян поддержали идею Минздрава о повышении минимального возраста для покупки алкогольных напитков крепостью свыше 16,5%. Еще 39% считают, что следует запретить продажу любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года", - говорится в сообщении по итогам исследования.В свою очередь 18% респондентов инициативу не поддерживают. Женщины чаще мужчин высказывались за запрет продажи любого алкоголя лицам моложе 21 года: 78% против 70% соответственно. При этом мужчины чаще женщин отрицательно высказывались об этой идее (24% и 11% соответственно).Отвечая на вопрос, с какого возраста в России должна быть разрешена продажа алкоголя, 63% опрошенных сообщили, что это может быть возможно с 21 года, 23% считают минимальным допустимым возрастом для покупки алкоголя 18 лет, а 3% - 16 лет.
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общество, россия
06:20 17.08.2021
 
Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года

Исследование SuperJob: большинство россиян поддерживает запрет продажи алкоголя до 21 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупатель в алкогольном отделе
Покупатель в алкогольном отделе - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Треть россиян поддерживает идею повышения минимального возраста для покупки крепкого алкоголя в России, а еще 39% выступают за запрет продажи любого спиртного гражданам до 21 года, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось 12-13 августа, в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 359 населенных пунктов всех федеральных округов страны.
Опрос
Нужно ли поднимать возраст продажи крепкого алкоголя?
Проголосовали:
12 августа, 12:13
"Тридцать четыре процента россиян поддержали идею Минздрава о повышении минимального возраста для покупки алкогольных напитков крепостью свыше 16,5%. Еще 39% считают, что следует запретить продажу любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года", - говорится в сообщении по итогам исследования.
В свою очередь 18% респондентов инициативу не поддерживают. Женщины чаще мужчин высказывались за запрет продажи любого алкоголя лицам моложе 21 года: 78% против 70% соответственно. При этом мужчины чаще женщин отрицательно высказывались об этой идее (24% и 11% соответственно).
Отвечая на вопрос, с какого возраста в России должна быть разрешена продажа алкоголя, 63% опрошенных сообщили, что это может быть возможно с 21 года, 23% считают минимальным допустимым возрастом для покупки алкоголя 18 лет, а 3% - 16 лет.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 13:35
Онищенко оценил идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года
 
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