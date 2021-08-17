23:20 17.08.2021 (обновлено: 23:21 17.08.2021)
Западу придется сотрудничать с талибами в случае их победы, считает эксперт
Профессор университета UCLouvain Льежуа: Западу придется сотрудничать с талибами в случае их победы
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Странам Запада так или иначе придется работать с движением "Талибан"*, если оно сформирует правительство Афганистана, сказал РИА Новости профессор бельгийского университета UCLouvain Мишель Льежуа (Michel Liégeois).
"Основное правило международных отношений заключается в том, что у вас нет выбора, и если в регионе доминирует установленный режим, то вы и работаете с ним, налаживая минимальные дипломатические отношения. Это принцип реальности. Мы не одобряем этого, но если талибы сформируют правительство Афганистана, они будут контактным лицом", - сказал он.
Для Европы, по его мнению, большой проблемой, вытекающей из ситуации в Афганистане, является миграция.
"Уже прекратилось возвращение афганцев, ищущих убежища, из всех европейских стран. Мы их больше не репатриируем и готовимся к тому, что прибудут еще десятки, а то и сотни тысяч (мигрантов). Отсюда вытекает и интерес для Европейского союза поддерживать диалог с "Талибаном"*, пытаясь избежать новой гражданской войны и не допустить отъезда новых мигрантов", - отметил Льежуа.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России