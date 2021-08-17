Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746153713.html
Западу придется сотрудничать с талибами в случае их победы, считает эксперт
Западу придется сотрудничать с талибами в случае их победы, считает эксперт - РИА Новости, 17.08.2021
Западу придется сотрудничать с талибами в случае их победы, считает эксперт
Странам Запада так или иначе придется работать с движением "Талибан"*, если оно сформирует правительство Афганистана, сказал РИА Новости профессор бельгийского... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T23:20
2021-08-17T23:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
европа
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745958383_0:414:2304:1710_1920x0_80_0_0_67fe4a4dabc51d745f8d4adf3049ae0a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Странам Запада так или иначе придется работать с движением "Талибан"*, если оно сформирует правительство Афганистана, сказал РИА Новости профессор бельгийского университета UCLouvain Мишель Льежуа (Michel Liégeois)."Основное правило международных отношений заключается в том, что у вас нет выбора, и если в регионе доминирует установленный режим, то вы и работаете с ним, налаживая минимальные дипломатические отношения. Это принцип реальности. Мы не одобряем этого, но если талибы сформируют правительство Афганистана, они будут контактным лицом", - сказал он.Для Европы, по его мнению, большой проблемой, вытекающей из ситуации в Афганистане, является миграция."Уже прекратилось возвращение афганцев, ищущих убежища, из всех европейских стран. Мы их больше не репатриируем и готовимся к тому, что прибудут еще десятки, а то и сотни тысяч (мигрантов). Отсюда вытекает и интерес для Европейского союза поддерживать диалог с "Талибаном"*, пытаясь избежать новой гражданской войны и не допустить отъезда новых мигрантов", - отметил Льежуа.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210817/es-1746142788.html
https://ria.ru/20210817/bezhentsy-1746097694.html
кабул (город)
европа
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745958383_0:198:2304:1926_1920x0_80_0_0_7a0bb6a2fd9f597b74e0588e92924568.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), талибан, европа, афганистан
23:20 17.08.2021 (обновлено: 23:21 17.08.2021)
 
Западу придется сотрудничать с талибами в случае их победы, считает эксперт

Профессор университета UCLouvain Льежуа: Западу придется сотрудничать с талибами в случае их победы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевик движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Странам Запада так или иначе придется работать с движением "Талибан"*, если оно сформирует правительство Афганистана, сказал РИА Новости профессор бельгийского университета UCLouvain Мишель Льежуа (Michel Liégeois).
"Основное правило международных отношений заключается в том, что у вас нет выбора, и если в регионе доминирует установленный режим, то вы и работаете с ним, налаживая минимальные дипломатические отношения. Это принцип реальности. Мы не одобряем этого, но если талибы сформируют правительство Афганистана, они будут контактным лицом", - сказал он.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 20:06Захват власти в Афганистане талибами
Боррель назвал причину контактов ЕС с талибами
Для Европы, по его мнению, большой проблемой, вытекающей из ситуации в Афганистане, является миграция.
"Уже прекратилось возвращение афганцев, ищущих убежища, из всех европейских стран. Мы их больше не репатриируем и готовимся к тому, что прибудут еще десятки, а то и сотни тысяч (мигрантов). Отсюда вытекает и интерес для Европейского союза поддерживать диалог с "Талибаном"*, пытаясь избежать новой гражданской войны и не допустить отъезда новых мигрантов", - отметил Льежуа.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает с заявлением по Афганистану в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 15:38Захват власти в Афганистане талибами
Меркель высказалась о приеме афганских беженцев в странах Евросоюза
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанЕвропаАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
04:27Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19
04:11Россиян научили вести диалог с коллекторами
03:36Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В
Лента новостейМолния