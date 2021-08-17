https://ria.ru/20210817/afganistan-1746153713.html

Западу придется сотрудничать с талибами в случае их победы, считает эксперт

Западу придется сотрудничать с талибами в случае их победы, считает эксперт - РИА Новости, 17.08.2021

Западу придется сотрудничать с талибами в случае их победы, считает эксперт

Странам Запада так или иначе придется работать с движением "Талибан"*, если оно сформирует правительство Афганистана, сказал РИА Новости профессор бельгийского... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T23:20

2021-08-17T23:20

2021-08-17T23:21

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

европа

афганистан

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БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Странам Запада так или иначе придется работать с движением "Талибан"*, если оно сформирует правительство Афганистана, сказал РИА Новости профессор бельгийского университета UCLouvain Мишель Льежуа (Michel Liégeois)."Основное правило международных отношений заключается в том, что у вас нет выбора, и если в регионе доминирует установленный режим, то вы и работаете с ним, налаживая минимальные дипломатические отношения. Это принцип реальности. Мы не одобряем этого, но если талибы сформируют правительство Афганистана, они будут контактным лицом", - сказал он.Для Европы, по его мнению, большой проблемой, вытекающей из ситуации в Афганистане, является миграция."Уже прекратилось возвращение афганцев, ищущих убежища, из всех европейских стран. Мы их больше не репатриируем и готовимся к тому, что прибудут еще десятки, а то и сотни тысяч (мигрантов). Отсюда вытекает и интерес для Европейского союза поддерживать диалог с "Талибаном"*, пытаясь избежать новой гражданской войны и не допустить отъезда новых мигрантов", - отметил Льежуа.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210817/es-1746142788.html

https://ria.ru/20210817/bezhentsy-1746097694.html

кабул (город)

европа

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, европа, афганистан