13:28 17.08.2021 (обновлено: 13:42 17.08.2021)
Лавров назвал ситуацию в Афганистане обвалом
Глава МИД Лавров назвал ситуацию в Афганистане после ухода США и НАТО обвалом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ростовской области
КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после ухода оттуда США и НАТО.
Выступая в БФУ имени Канта, Лавров отметил востребованность совместной работы РФ и ЕС по различным вопросам.
"Востребована совместная работа по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов. И это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО", - сказал Лавров, впервые комментируя ситуацию в Афганистане, после прихода талибов (движение "Талибан"*) к власти в этой стране.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.