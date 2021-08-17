https://ria.ru/20210817/afganistan-1746074866.html

Лавров назвал ситуацию в Афганистане обвалом

Лавров назвал ситуацию в Афганистане обвалом - РИА Новости, 17.08.2021

Лавров назвал ситуацию в Афганистане обвалом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после ухода оттуда США и НАТО. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:28

2021-08-17T13:28

2021-08-17T13:42

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

талибан

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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после ухода оттуда США и НАТО.Выступая в БФУ имени Канта, Лавров отметил востребованность совместной работы РФ и ЕС по различным вопросам.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, афганистан, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, талибан, россия