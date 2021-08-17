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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746074866.html
Лавров назвал ситуацию в Афганистане обвалом
Лавров назвал ситуацию в Афганистане обвалом - РИА Новости, 17.08.2021
Лавров назвал ситуацию в Афганистане обвалом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после ухода оттуда США и НАТО. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:28
2021-08-17T13:42
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
талибан
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после ухода оттуда США и НАТО.Выступая в БФУ имени Канта, Лавров отметил востребованность совместной работы РФ и ЕС по различным вопросам.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, афганистан, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, талибан, россия
13:28 17.08.2021 (обновлено: 13:42 17.08.2021)
 
Лавров назвал ситуацию в Афганистане обвалом

Глава МИД Лавров назвал ситуацию в Афганистане после ухода США и НАТО обвалом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ростовской области
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после ухода оттуда США и НАТО.
Выступая в БФУ имени Канта, Лавров отметил востребованность совместной работы РФ и ЕС по различным вопросам.
"Востребована совместная работа по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов. И это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО", - сказал Лавров, впервые комментируя ситуацию в Афганистане, после прихода талибов (движение "Талибан"*) к власти в этой стране.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровТалибанРоссия
 
 
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