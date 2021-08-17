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Посол России в Афганистане встретился с представителем талибов

Посол России в Афганистане встретился с представителем талибов - РИА Новости, 17.08.2021

Посол России в Афганистане встретился с представителем талибов

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов проводит в Кабуле встречу с представителем талибов, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:44

2021-08-17T12:44

2021-08-17T12:50

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

россия

талибан

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов проводит в Кабуле встречу с представителем талибов, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Встреча началась, он (представитель талибов - ред.) приехал", - сказал представитель дипмиссии.Накануне Жирнов заявил, что на встрече с представителем талибов он детально обсудит все вопросы обеспечения безопасности посольства.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), афганистан, россия, талибан, дмитрий жирнов