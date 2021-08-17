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Талибы пригласили женщин участвовать в управлении Афганистаном
Талибы пригласили женщин участвовать в управлении Афганистаном - РИА Новости, 17.08.2021
Талибы пригласили женщин участвовать в управлении Афганистаном
"Талибан"* призвал женщин присоединиться к будущему правительству, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на члена комиссии по вопросам культуры Энамуллу... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:48
2021-08-17T11:48
2021-08-17T13:01
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. "Талибан"* призвал женщин присоединиться к будущему правительству, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на члена комиссии по вопросам культуры Энамуллу Самангани.В свою очередь, агентство Khaama Press сообщает, что несколько женщин собрались в одном из округов Кабула, требуя предоставить им возможность войти в состав кабмина.Также стало известно, что местный телеканал Tolo News продолжил вещание с женщинами-ведущими, талибы не высказали возражений.Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что пока не видел фактов плохого отношения талибов к женщинам, в Кабуле работают школы для девочек. При этом СМИ писали, что в столице после смены власти начали закрашивать изображения женщин на стенах салонов красоты.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в стране резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города и быстро заняли все погранпереходы; в воскресенье мятежники вошли в президентский дворец, глава государства бежал. В ближайшее время прояснится новая форма правления, на переходное правительство захватчики не согласны.В 1996-2001 годах, когда Афганистаном управляли талибы, женщин сильно ограничивали в правах: они были обязаны носить паранджу, не могли свободно передвигаться и появляться на публике, получать образование, выбирать профессию, лечиться у докторов-мужчин, фотографироваться и т. д. Нарушения влекли за собой телесные наказания или казнь. При этом в шариате нет закона, предписывающего прятать лицо и руки или запрещающего учиться и работать.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
11:48 17.08.2021 (обновлено: 13:01 17.08.2021)
Талибы пригласили женщин участвовать в управлении Афганистаном
Талибы пригласили женщин присоединиться к будущему правительству Афганистана
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
"Талибан
"* призвал женщин присоединиться к будущему правительству, передает Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на члена комиссии по вопросам культуры Энамуллу Самангани.
"Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов. — Прим. ред.) не хочет, чтобы женщины были жертвами. Они должны быть в правительственной структуре в соответствии с законами шариата", — заявил он.
В свою очередь, агентство Khaama Press
сообщает, что несколько женщин собрались в одном из округов Кабула
, требуя предоставить им возможность войти в состав кабмина.
Также стало известно, что местный телеканал Tolo News продолжил вещание с женщинами-ведущими, талибы не высказали возражений.
Ранее посол России
в Афганистане Дмитрий Жирнов
заявил, что пока не видел фактов плохого отношения талибов к женщинам, в Кабуле
работают школы для девочек. При этом СМИ писали, что в столице после смены власти начали закрашивать изображения женщин на стенах салонов красоты.
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в стране резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города и быстро заняли все погранпереходы; в воскресенье мятежники вошли в президентский дворец, глава государства бежал. В ближайшее время прояснится новая форма правления, на переходное правительство захватчики не согласны.
В 1996-2001 годах, когда Афганистаном управляли талибы, женщин сильно ограничивали в правах: они были обязаны носить паранджу, не могли свободно передвигаться и появляться на публике, получать образование, выбирать профессию, лечиться у докторов-мужчин, фотографироваться и т. д. Нарушения влекли за собой телесные наказания или казнь. При этом в шариате нет закона, предписывающего прятать лицо и руки или запрещающего учиться и работать.
* Террористическая организация, запрещенная в России