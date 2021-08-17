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Талибы пригласили женщин участвовать в управлении Афганистаном

Талибы пригласили женщин участвовать в управлении Афганистаном - РИА Новости, 17.08.2021

Талибы пригласили женщин участвовать в управлении Афганистаном

"Талибан"* призвал женщин присоединиться к будущему правительству, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на члена комиссии по вопросам культуры Энамуллу... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:48

2021-08-17T11:48

2021-08-17T13:01

захват власти в афганистане талибами

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кабул (город)

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россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. "Талибан"* призвал женщин присоединиться к будущему правительству, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на члена комиссии по вопросам культуры Энамуллу Самангани.В свою очередь, агентство Khaama Press сообщает, что несколько женщин собрались в одном из округов Кабула, требуя предоставить им возможность войти в состав кабмина.Также стало известно, что местный телеканал Tolo News продолжил вещание с женщинами-ведущими, талибы не высказали возражений.Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что пока не видел фактов плохого отношения талибов к женщинам, в Кабуле работают школы для девочек. При этом СМИ писали, что в столице после смены власти начали закрашивать изображения женщин на стенах салонов красоты.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в стране резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города и быстро заняли все погранпереходы; в воскресенье мятежники вошли в президентский дворец, глава государства бежал. В ближайшее время прояснится новая форма правления, на переходное правительство захватчики не согласны.В 1996-2001 годах, когда Афганистаном управляли талибы, женщин сильно ограничивали в правах: они были обязаны носить паранджу, не могли свободно передвигаться и появляться на публике, получать образование, выбирать профессию, лечиться у докторов-мужчин, фотографироваться и т. д. Нарушения влекли за собой телесные наказания или казнь. При этом в шариате нет закона, предписывающего прятать лицо и руки или запрещающего учиться и работать.* Террористическая организация, запрещенная в России

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия