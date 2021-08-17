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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746042334.html
В шасси вылетевшего из Кабула американского самолета нашли останки человека
В шасси вылетевшего из Кабула американского самолета нашли останки человека - РИА Новости, 17.08.2021
В шасси вылетевшего из Кабула американского самолета нашли останки человека
В стойке шасси американского военно-транспортного самолета С-17 обнаружили человеческие останки — предположительно, афганца, пытавшегося сбежать из страны после РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:41
2021-08-17T11:08
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В стойке шасси американского военно-транспортного самолета С-17 обнаружили человеческие останки — предположительно, афганца, пытавшегося сбежать из страны после захвата власти талибами. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.По информации издания, из-за инцидента система опор воздушного судна оказалась выведена из строя. RT, в свою очередь, опубликовал фото из иллюминатора самолета, на котором запечатлен застрявший снаружи человек.Накануне афганские СМИ распространили кадры того, как с американского транспортного C-17, вылетающего из Кабула, падают люди, пытавшиеся зацепиться за шасси. В единственном аэропорту столицы республики царил хаос из-за вертолетов, вывозивших сотрудников дипломатических миссий. Здание воздушной гавани штурмовали опасающиеся новых властей местные жители.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746035141.html
https://ria.ru/20210816/zakharova-1745906835.html
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
10:41 17.08.2021 (обновлено: 11:08 17.08.2021)
 
В шасси вылетевшего из Кабула американского самолета нашли останки человека

Politico: в стойке шасси вылетевшего из Кабула американского самолета нашли человеческие останки

Военный самолет ВВС США в аэропорту Кабула, Кадр видео
Военный самолет ВВС США в аэропорту Кабула, Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В стойке шасси американского военно-транспортного самолета С-17 обнаружили человеческие останки — предположительно, афганца, пытавшегося сбежать из страны после захвата власти талибами. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, из-за инцидента система опор воздушного судна оказалась выведена из строя. RT, в свою очередь, опубликовал фото из иллюминатора самолета, на котором запечатлен застрявший снаружи человек.
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Вчера, 09:55Захват власти в Афганистане талибами
"Не по зубам": американцы оценили заявление Байдена по Афганистану
Накануне афганские СМИ распространили кадры того, как с американского транспортного C-17, вылетающего из Кабула, падают люди, пытавшиеся зацепиться за шасси. В единственном аэропорту столицы республики царил хаос из-за вертолетов, вывозивших сотрудников дипломатических миссий. Здание воздушной гавани штурмовали опасающиеся новых властей местные жители.

Захват власти талибами

Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю
16 августа, 12:52Захват власти в Афганистане талибами
Захарова прокомментировала видео, на котором афганцы падают с самолета
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанРоссия
 
 
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