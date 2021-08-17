https://ria.ru/20210817/afganistan-1746042334.html

В шасси вылетевшего из Кабула американского самолета нашли останки человека

В шасси вылетевшего из Кабула американского самолета нашли останки человека - РИА Новости, 17.08.2021

В шасси вылетевшего из Кабула американского самолета нашли останки человека

В стойке шасси американского военно-транспортного самолета С-17 обнаружили человеческие останки — предположительно, афганца, пытавшегося сбежать из страны после РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:41

2021-08-17T10:41

2021-08-17T11:08

захват власти в афганистане талибами

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кабул (город)

талибан

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В стойке шасси американского военно-транспортного самолета С-17 обнаружили человеческие останки — предположительно, афганца, пытавшегося сбежать из страны после захвата власти талибами. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.По информации издания, из-за инцидента система опор воздушного судна оказалась выведена из строя. RT, в свою очередь, опубликовал фото из иллюминатора самолета, на котором запечатлен застрявший снаружи человек.Накануне афганские СМИ распространили кадры того, как с американского транспортного C-17, вылетающего из Кабула, падают люди, пытавшиеся зацепиться за шасси. В единственном аэропорту столицы республики царил хаос из-за вертолетов, вывозивших сотрудников дипломатических миссий. Здание воздушной гавани штурмовали опасающиеся новых властей местные жители.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746035141.html

https://ria.ru/20210816/zakharova-1745906835.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия