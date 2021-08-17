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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746040256.html
Горбачев призвал извлечь уроки из ситуации в Афганистане
Горбачев призвал извлечь уроки из ситуации в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021
Горбачев призвал извлечь уроки из ситуации в Афганистане
Неудачу в Афганистане стоило признать раньше, сейчас же важно извлечь уроки из ситуации и не повторять подобных ошибок, считает экс-президент СССР Михаил... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:31
2021-08-17T11:40
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
михаил горбачев
сша
талибан
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Неудачу в Афганистане стоило признать раньше, сейчас же важно извлечь уроки из ситуации и не повторять подобных ошибок, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев."Надо было признать неудачу еще раньше. Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок", - сказал РИА Новости Горбачев."Это с самого начала неудачная затея, хотя на первом этапе Россия ее поддержала. Как и у многих подобных проектов, в ее основе лежало преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества", - отметил Горбачев.По инициативе Горбачева, считавшего присутствие СССР в Афганистане политической ошибкой, начался вывод советских войск. Сам Горбачев в интервью РИА Новости говорил, что решение о выводе советских войск из Афганистана принималось после многочисленных обсуждений, эту линию поддерживало и политическое, и военное руководство СССР, и, главное, народ.Вывод военного контингента Советский Союз завершил 15 февраля 1989 года.США в апреле 2021 года объявили о планах по выводу американских военных из Афганистана до 11 сентября текущего года. Вывод войск шел с опережением графика, однако в последние недели "Талибан"* активизировал наступление и в воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210817/ssha-1746038172.html
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в мире, афганистан, михаил горбачев, сша, талибан, россия
10:31 17.08.2021 (обновлено: 11:40 17.08.2021)
 
Горбачев призвал извлечь уроки из ситуации в Афганистане

Экс-президент СССР Горбачев: важно извлечь уроки из ситуации в Афганистане и не повторять ошибок

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Неудачу в Афганистане стоило признать раньше, сейчас же важно извлечь уроки из ситуации и не повторять подобных ошибок, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев.
"Надо было признать неудачу еще раньше. Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок", - сказал РИА Новости Горбачев.
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По инициативе Горбачева, считавшего присутствие СССР в Афганистане политической ошибкой, начался вывод советских войск. Сам Горбачев в интервью РИА Новости говорил, что решение о выводе советских войск из Афганистана принималось после многочисленных обсуждений, эту линию поддерживало и политическое, и военное руководство СССР, и, главное, народ.
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США в апреле 2021 года объявили о планах по выводу американских военных из Афганистана до 11 сентября текущего года. Вывод войск шел с опережением графика, однако в последние недели "Талибан"* активизировал наступление и в воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы.
Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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