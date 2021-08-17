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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746031850.html
В МИД ответили на заявление Европарламента о "планах" Москвы на Афганистан
В МИД ответили на заявление Европарламента о "планах" Москвы на Афганистан - РИА Новости, 17.08.2021
В МИД ответили на заявление Европарламента о "планах" Москвы на Афганистан
Западным странам проще всего было вернуться к истокам и вновь объявить Россию угрозой, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, говоря о реакции США РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T09:28
2021-08-17T09:38
захват власти в афганистане талибами
политика
сша
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европарламент
россия
талибан
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Западным странам проще всего было вернуться к истокам и вновь объявить Россию угрозой, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, говоря о реакции США и Европы на последние события в Афганистане и их опасениях о роли Москвы.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно. Также в понедельник депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану с учетом того, что Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум".Он отметил, что для европейской и американской повестки "война стала непопулярной - не хотят, мол, афганцы жить мирно"."Гробы идут. Триллион (долларов) потрачен в никуда", - добавил Грушко.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением "Талибана"* на крупные города. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы, которые после вывода войск США и НАТО захватили в последние несколько месяцев большую часть территории Афганистана, заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210817/amerika-1745956827.html
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политика, сша, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европарламент, россия, талибан, александр грушко
09:28 17.08.2021 (обновлено: 09:38 17.08.2021)
 
В МИД ответили на заявление Европарламента о "планах" Москвы на Афганистан

Замглавы МИД Грушко ответил на заявление Европарламента о "планах" Москвы на Афганистан

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Западным странам проще всего было вернуться к истокам и вновь объявить Россию угрозой, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, говоря о реакции США и Европы на последние события в Афганистане и их опасениях о роли Москвы.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно. Также в понедельник депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану с учетом того, что Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум".
"Куда проще вернуться к истокам - объявить Россию угрозой. Хотели как лучше, получилось как всегда: "надо перевернуть страницу, идти вперёд, Китай, однако, беспокоит" - вот, собственно, и вся история", - сказал замминистра.
Он отметил, что для европейской и американской повестки "война стала непопулярной - не хотят, мол, афганцы жить мирно".
Пассажиры в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 08:00
США нанесли удар по лучшим людям России
"Гробы идут. Триллион (долларов) потрачен в никуда", - добавил Грушко.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением "Талибана"* на крупные города. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы, которые после вывода войск США и НАТО захватили в последние несколько месяцев большую часть территории Афганистана, заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация
Боевики Талибана* у здания Министерства внутренних дел в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 08:00
"Под ударом соседние страны": каким оружием завладели талибы
 
Захват власти в Афганистане талибамиПолитикаСШААфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвропарламентРоссияТалибанАлександр Грушко
 
 
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