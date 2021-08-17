https://ria.ru/20210817/afganistan-1746031850.html

В МИД ответили на заявление Европарламента о "планах" Москвы на Афганистан

В МИД ответили на заявление Европарламента о "планах" Москвы на Афганистан - РИА Новости, 17.08.2021

В МИД ответили на заявление Европарламента о "планах" Москвы на Афганистан

Западным странам проще всего было вернуться к истокам и вновь объявить Россию угрозой, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, говоря о реакции США РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T09:28

2021-08-17T09:28

2021-08-17T09:38

захват власти в афганистане талибами

политика

сша

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европарламент

россия

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_8a2dcc05dd54dffb3a7de2e94bd2e08a.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Западным странам проще всего было вернуться к истокам и вновь объявить Россию угрозой, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, говоря о реакции США и Европы на последние события в Афганистане и их опасениях о роли Москвы.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно. Также в понедельник депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану с учетом того, что Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум".Он отметил, что для европейской и американской повестки "война стала непопулярной - не хотят, мол, афганцы жить мирно"."Гробы идут. Триллион (долларов) потрачен в никуда", - добавил Грушко.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением "Талибана"* на крупные города. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы, которые после вывода войск США и НАТО захватили в последние несколько месяцев большую часть территории Афганистана, заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210817/amerika-1745956827.html

https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html

сша

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европарламент, россия, талибан, александр грушко