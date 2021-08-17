09:28 17.08.2021 (обновлено: 09:38 17.08.2021)
В МИД ответили на заявление Европарламента о "планах" Москвы на Афганистан
Замглавы МИД Грушко ответил на заявление Европарламента о "планах" Москвы на Афганистан
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Западным странам проще всего было вернуться к истокам и вновь объявить Россию угрозой, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, говоря о реакции США и Европы на последние события в Афганистане и их опасениях о роли Москвы.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно. Также в понедельник депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану с учетом того, что Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум".
"Куда проще вернуться к истокам - объявить Россию угрозой. Хотели как лучше, получилось как всегда: "надо перевернуть страницу, идти вперёд, Китай, однако, беспокоит" - вот, собственно, и вся история", - сказал замминистра.
Он отметил, что для европейской и американской повестки "война стала непопулярной - не хотят, мол, афганцы жить мирно".
Вчера, 08:00США нанесли удар по лучшим людям России
"Гробы идут. Триллион (долларов) потрачен в никуда", - добавил Грушко.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением "Талибана"* на крупные города. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы, которые после вывода войск США и НАТО захватили в последние несколько месяцев большую часть территории Афганистана, заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация