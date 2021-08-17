https://ria.ru/20210817/afganistan-1746028966.html

МИД назвал заявления Байдена о достижении целей в Афганистане фантазиями

МИД назвал заявления Байдена о достижении целей в Афганистане фантазиями - РИА Новости, 17.08.2021

МИД назвал заявления Байдена о достижении целей в Афганистане фантазиями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления США о достижении поставленных целей в Афганистане, напомнив, что одной из них... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T08:58

2021-08-17T08:58

2021-08-17T09:12

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

вашингтон (город)

талибан

джо байден

совет безопасности оон

международные силы содействия безопасности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746030035_212:0:2721:1411_1920x0_80_0_0_1500e994a50e6f11d3a86a4c9cd75d09.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления США о достижении поставленных целей в Афганистане, напомнив, что одной из них было сдерживание талибов.Ранее американский лидер Джо Байден сказал, что важно было предотвратить террористическую атаку на Штаты и это получилось."Столько было сказано в Вашингтоне о том, как поставленные в Афганистане цели выполнены, что хочется внести ясность. Когда со странной легкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему "целей" и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил", — написала Захарова в Telegram-канале.Она напомнила, что в 2000 году были созданы Международные силы содействия безопасности, возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, действовавший на территории Афганистана."Появился он 20 декабря 2001 года по решению Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года. В резолюции 1386 СБ ООН четко сказано, что целью Международных сил содействия безопасности является оказание помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский Временный орган, а также персонал Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях безопасности", — подчеркнула дипломат.Она добавила, что в октябре 2003 года Совбез ООН принял решение о расширении миссии за пределы Кабула. "Расширение проходило постепенно и было завершено в октябре 2006 года, когда Международные силы приняли на себя ответственность за обеспечение безопасности на всей территории страны. Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения "Талибан"*, дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет", — резюмировала Захарова.Захват власти в Афганистане талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в Афганистане резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава республики Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Вчера в аэропорту Кабула царил хаос: афганцы, желающие покинуть страну из-за прихода к власти талибов, штурмовали самолеты. В СМИ и соцсетях появились кадры, как люди залезают на лайнер, который уже готов к отправке. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с уже взлетевшего борта. * Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020808.html

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), талибан, джо байден, совет безопасности оон, международные силы содействия безопасности, мария захарова, россия