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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746028966.html
МИД назвал заявления Байдена о достижении целей в Афганистане фантазиями
МИД назвал заявления Байдена о достижении целей в Афганистане фантазиями - РИА Новости, 17.08.2021
МИД назвал заявления Байдена о достижении целей в Афганистане фантазиями
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления США о достижении поставленных целей в Афганистане, напомнив, что одной из них... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T08:58
2021-08-17T09:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
вашингтон (город)
талибан
джо байден
совет безопасности оон
международные силы содействия безопасности
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления США о достижении поставленных целей в Афганистане, напомнив, что одной из них было сдерживание талибов.Ранее американский лидер Джо Байден сказал, что важно было предотвратить террористическую атаку на Штаты и это получилось."Столько было сказано в Вашингтоне о том, как поставленные в Афганистане цели выполнены, что хочется внести ясность. Когда со странной легкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему "целей" и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил", — написала Захарова в Telegram-канале.Она напомнила, что в 2000 году были созданы Международные силы содействия безопасности, возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, действовавший на территории Афганистана."Появился он 20 декабря 2001 года по решению Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года. В резолюции 1386 СБ ООН четко сказано, что целью Международных сил содействия безопасности является оказание помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский Временный орган, а также персонал Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях безопасности", — подчеркнула дипломат.Она добавила, что в октябре 2003 года Совбез ООН принял решение о расширении миссии за пределы Кабула. "Расширение проходило постепенно и было завершено в октябре 2006 года, когда Международные силы приняли на себя ответственность за обеспечение безопасности на всей территории страны. Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения "Талибан"*, дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет", — резюмировала Захарова.Захват власти в Афганистане талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в Афганистане резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава республики Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Вчера в аэропорту Кабула царил хаос: афганцы, желающие покинуть страну из-за прихода к власти талибов, штурмовали самолеты. В СМИ и соцсетях появились кадры, как люди залезают на лайнер, который уже готов к отправке. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с уже взлетевшего борта. * Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, джо байден, совет безопасности оон, международные силы содействия безопасности, мария захарова, россия
08:58 17.08.2021 (обновлено: 09:12 17.08.2021)
 
МИД назвал заявления Байдена о достижении целей в Афганистане фантазиями

Официальный представитель МИД Захарова: Вашингтон фантазирует о достигнутых в Афганистане "целях"

© AFP 2021 / Wakil KohsarАмериканский военный в аэропорту Кабула, Афганистан
Американский военный в аэропорту Кабула, Афганистан - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AFP 2021 / Wakil Kohsar
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления США о достижении поставленных целей в Афганистане, напомнив, что одной из них было сдерживание талибов.
Ранее американский лидер Джо Байден сказал, что важно было предотвратить террористическую атаку на Штаты и это получилось.
"Столько было сказано в Вашингтоне о том, как поставленные в Афганистане цели выполнены, что хочется внести ясность. Когда со странной легкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему "целей" и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил", — написала Захарова в Telegram-канале.
Она напомнила, что в 2000 году были созданы Международные силы содействия безопасности, возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, действовавший на территории Афганистана.
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"Появился он 20 декабря 2001 года по решению Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года. В резолюции 1386 СБ ООН четко сказано, что целью Международных сил содействия безопасности является оказание помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский Временный орган, а также персонал Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях безопасности", — подчеркнула дипломат.
Она добавила, что в октябре 2003 года Совбез ООН принял решение о расширении миссии за пределы Кабула. "Расширение проходило постепенно и было завершено в октябре 2006 года, когда Международные силы приняли на себя ответственность за обеспечение безопасности на всей территории страны. Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения "Талибан"*, дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет", — резюмировала Захарова.
Боевик Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 05:19Захват власти в Афганистане талибами
В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США

Захват власти в Афганистане талибами

Несколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в Афганистане резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава республики Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
Вчера в аэропорту Кабула царил хаос: афганцы, желающие покинуть страну из-за прихода к власти талибов, штурмовали самолеты. В СМИ и соцсетях появились кадры, как люди залезают на лайнер, который уже готов к отправке. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с уже взлетевшего борта.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Хаос на дорогах, стрельба в аэропорту: Кабул под контролем талибов
© AP Photo / Zabi Karimi

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

Боевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле, Афганистан
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
© AFP 2021

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

Жители Афганистана в аэропорту Кабула
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

Боевики Талибана* поднимают свой флаг у резиденции губернатора провинции Газни, юго-восток Афганистана
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
© REUTERS / Social Media

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

Пробка на улице в Кабуле, Афганистан
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

Толпа людей бежит к терминалу аэропорта Кабула после того, как боевики Талибана* взяли под контроль президентский дворец
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
© REUTERS / Stringer

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Боевики Талибана* возле аэропорта в Кабуле, Афганистан
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

Американские военные в аэропорту Кабула, Афганистан
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
© AFP 2021

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

Боевики Талибана* в провинции Лагман, Афганистан
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
© REUTERS / Stringer

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

Боевики Талибана* едут на полицейской машине в Кабуле, Афганистан
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Stringer

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

Люди у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан. 16 августа 2021 года
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАВашингтон (город)ТалибанДжо БайденСовет Безопасности ООНМеждународные силы содействия безопасностиМария ЗахароваРоссия
 
 
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