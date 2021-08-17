https://ria.ru/20210817/afganistan-1746022889.html

Reuters: из аэропорта в Кабуле начали вылетать военные самолеты

Reuters: из аэропорта в Кабуле начали вылетать военные самолеты - РИА Новости, 17.08.2021

Reuters: из аэропорта в Кабуле начали вылетать военные самолеты

Военные самолеты, эвакуирующие дипломатов и гражданских, во вторник утром начали осуществлять вылеты из аэропорта Кабула, сообщают западные СМИ. Вместе с тем,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T06:46

2021-08-17T06:46

2021-08-17T06:46

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745916908_0:256:3042:1967_1920x0_80_0_0_570640e32db10d32bd46286933bbf67b.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Военные самолеты, эвакуирующие дипломатов и гражданских, во вторник утром начали осуществлять вылеты из аэропорта Кабула, сообщают западные СМИ. Вместе с тем, данные сайта Flight Radar этого не подтверждают, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Пентагон сообщил, что аэропорт принял первый военный самолет после приостановки работы в понедельник в 15.35 по местному времени.Как сообщил агентству Рейтер источник в аэропорту Кабула, взлетно-посадочная полоса очищена от людей, военные самолеты начали осуществлять вылеты.При этом, как следует из данных сайта Flight Radar, на момент поступления данного сообщения в воздушном пространстве над Кабулом самолетов не было.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан