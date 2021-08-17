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Reuters: из аэропорта в Кабуле начали вылетать военные самолеты
Reuters: из аэропорта в Кабуле начали вылетать военные самолеты - РИА Новости, 17.08.2021
Reuters: из аэропорта в Кабуле начали вылетать военные самолеты
Военные самолеты, эвакуирующие дипломатов и гражданских, во вторник утром начали осуществлять вылеты из аэропорта Кабула, сообщают западные СМИ. Вместе с тем,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T06:46
2021-08-17T06:46
2021-08-17T06:46
захват власти в афганистане талибами
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кабул (город)
талибан
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Военные самолеты, эвакуирующие дипломатов и гражданских, во вторник утром начали осуществлять вылеты из аэропорта Кабула, сообщают западные СМИ. Вместе с тем, данные сайта Flight Radar этого не подтверждают, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Пентагон сообщил, что аэропорт принял первый военный самолет после приостановки работы в понедельник в 15.35 по местному времени.Как сообщил агентству Рейтер источник в аэропорту Кабула, взлетно-посадочная полоса очищена от людей, военные самолеты начали осуществлять вылеты.При этом, как следует из данных сайта Flight Radar, на момент поступления данного сообщения в воздушном пространстве над Кабулом самолетов не было.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
Reuters: из аэропорта в Кабуле начали вылетать военные самолеты
Reuters: из аэропорта Кабула начали вылетать военные самолеты, эвакуирующие дипломатов и гражданских