https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020102.html

Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана

Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана - РИА Новости, 17.08.2021

Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана

Президент США Джо Байден постановил выделить 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана, сообщил Белый дом. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T04:49

2021-08-17T04:49

2021-08-17T04:49

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737246004_0:225:2048:1376_1920x0_80_0_0_d1987b9d1b241503be722be4e285a15a.jpg

ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден постановил выделить 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана, сообщил Белый дом.Как говорится в подписанном Байденом меморандуме, текст которого распространила пресс-служба Белого дома, средства в сумме, не превышающей 500 миллионов долларов США, пойдут на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане.Ранее представители Пентагона сообщили, что три военные базы на территории США (в штатах Вирджиния, Техас и Висконсин) готовятся принять до 22 тысяч эвакуируемых граждан Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, министерство обороны сша