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Байден заявил о небоеспособности афганской армии

Байден заявил о небоеспособности афганской армии - РИА Новости, 17.08.2021

Байден заявил о небоеспособности афганской армии

Президент США Джо Байден обвинил власти Афганистана в неспособности договариваться и воевать, несмотря на обещания, которые они давали. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T00:42

2021-08-17T00:42

2021-08-17T02:27

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил власти Афганистана в неспособности договариваться и воевать, несмотря на обещания, которые они давали.При этом Байден заверил, что США продолжат поддерживать афганцев и отстаивать права человек в этой стране. Он также заявил, что Штаты могут бороться с террористами в Афганистане без постоянного военного присутствия там.Ранее президент США в обращении к нации объяснил решение вывести военный контингент из Афганистана тем, что американские военные "не должны воевать в войнах, в которых не воюют сами афганцы". "Политическое руководство (Афганистана. — Прим. ред.) сдалось и бежало, армия провалилась", — охарактеризовал ситуацию Байден. В то же время он заявил, что не жалеет о принятом решении и считает поставленные перед контингентом цели выполненными.Захват власти в Афганистане талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.По данным СМИ, во время эвакуации американских войск из аэропорта в Кабуле, погибли десять человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

афганистан

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