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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746013377.html
Байден заявил о небоеспособности афганской армии
Байден заявил о небоеспособности афганской армии - РИА Новости, 17.08.2021
Байден заявил о небоеспособности афганской армии
Президент США Джо Байден обвинил власти Афганистана в неспособности договариваться и воевать, несмотря на обещания, которые они давали. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T00:42
2021-08-17T02:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил власти Афганистана в неспособности договариваться и воевать, несмотря на обещания, которые они давали.При этом Байден заверил, что США продолжат поддерживать афганцев и отстаивать права человек в этой стране. Он также заявил, что Штаты могут бороться с террористами в Афганистане без постоянного военного присутствия там.Ранее президент США в обращении к нации объяснил решение вывести военный контингент из Афганистана тем, что американские военные "не должны воевать в войнах, в которых не воюют сами афганцы". "Политическое руководство (Афганистана. — Прим. ред.) сдалось и бежало, армия провалилась", — охарактеризовал ситуацию Байден. В то же время он заявил, что не жалеет о принятом решении и считает поставленные перед контингентом цели выполненными.Захват власти в Афганистане талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.По данным СМИ, во время эвакуации американских войск из аэропорта в Кабуле, погибли десять человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден
00:42 17.08.2021 (обновлено: 02:27 17.08.2021)
 
Байден заявил о небоеспособности афганской армии

Президент США Байден обвинил власти Афганистана в неспособности объединиться на благо своего народа

© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана
Военнослужащие правительственных войск Афганистана - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Саналлах Саям
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил власти Афганистана в неспособности договариваться и воевать, несмотря на обещания, которые они давали.
"Политические руководители Афганистана оказались неспособны объединиться на благо своего народа, вести переговоры о будущем страны... Господин (президент Афганистана Ашраф) Гани заверял, что афганские войска будут воевать, но, очевидно, он ошибся", - сказал он в телеобращении к нации.
При этом Байден заверил, что США продолжат поддерживать афганцев и отстаивать права человек в этой стране. Он также заявил, что Штаты могут бороться с террористами в Афганистане без постоянного военного присутствия там.
Ранее президент США в обращении к нации объяснил решение вывести военный контингент из Афганистана тем, что американские военные "не должны воевать в войнах, в которых не воюют сами афганцы". "Политическое руководство (Афганистана. — Прим. ред.) сдалось и бежало, армия провалилась", — охарактеризовал ситуацию Байден. В то же время он заявил, что не жалеет о принятом решении и считает поставленные перед контингентом цели выполненными.

Захват власти в Афганистане талибами

Несколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
По данным СМИ, во время эвакуации американских войск из аэропорта в Кабуле, погибли десять человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжо Байден
 
 
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