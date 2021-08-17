00:42 17.08.2021 (обновлено: 02:27 17.08.2021)
Байден заявил о небоеспособности афганской армии
Президент США Байден обвинил власти Афганистана в неспособности объединиться на благо своего народа
© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил власти Афганистана в неспособности договариваться и воевать, несмотря на обещания, которые они давали.
"Политические руководители Афганистана оказались неспособны объединиться на благо своего народа, вести переговоры о будущем страны... Господин (президент Афганистана Ашраф) Гани заверял, что афганские войска будут воевать, но, очевидно, он ошибся", - сказал он в телеобращении к нации.
При этом Байден заверил, что США продолжат поддерживать афганцев и отстаивать права человек в этой стране. Он также заявил, что Штаты могут бороться с террористами в Афганистане без постоянного военного присутствия там.
Ранее президент США в обращении к нации объяснил решение вывести военный контингент из Афганистана тем, что американские военные "не должны воевать в войнах, в которых не воюют сами афганцы". "Политическое руководство (Афганистана. — Прим. ред.) сдалось и бежало, армия провалилась", — охарактеризовал ситуацию Байден. В то же время он заявил, что не жалеет о принятом решении и считает поставленные перед контингентом цели выполненными.
Захват власти в Афганистане талибами
Несколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
По данным СМИ, во время эвакуации американских войск из аэропорта в Кабуле, погибли десять человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.