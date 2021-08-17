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В Японии не выявили очагов возгорания на АЭС, где было задымление

В Японии не выявили очагов возгорания на АЭС, где было задымление - РИА Новости, 17.08.2021

В Японии не выявили очагов возгорания на АЭС, где было задымление

Пожарные, прибывшие к АЭС "Хамаока" в японской префектуре Сидзуока, где в турбинном отсеке реактора было зафиксировано задымление, не обнаружили очагов... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T07:14

2021-08-17T07:14

2021-08-17T07:14

в мире

япония

сидзуока (префектура)

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ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Пожарные, прибывшие к АЭС "Хамаока" в японской префектуре Сидзуока, где в турбинном отсеке реактора было зафиксировано задымление, не обнаружили очагов возгорания, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей компании-оператора станции.Инцидент произошел около 05.15 по местному времени (23.15 понедельника мск) в здании пятого энергоблока. По данным агентства, сработали пожарные сигнализации на втором и третьем этаже. Было зафиксировано задымление и в турбинном отсеке.Информации о пострадавших пока не поступало. Также нет сообщений об утечке радиоактивных элементов.Причина задымления до сих пор не установлена.

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/belorussiya-1740941338.html

япония

сидзуока (префектура)

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в мире, япония, сидзуока (префектура)