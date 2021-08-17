Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/aes-1746023854.html
В Японии не выявили очагов возгорания на АЭС, где было задымление
В Японии не выявили очагов возгорания на АЭС, где было задымление - РИА Новости, 17.08.2021
В Японии не выявили очагов возгорания на АЭС, где было задымление
Пожарные, прибывшие к АЭС "Хамаока" в японской префектуре Сидзуока, где в турбинном отсеке реактора было зафиксировано задымление, не обнаружили очагов... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T07:14
2021-08-17T07:14
в мире
япония
сидзуока (префектура)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156296/74/1562967458_0:278:3082:2011_1920x0_80_0_0_27449bc30cc441fc3054cad5c62281a7.jpg
ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Пожарные, прибывшие к АЭС "Хамаока" в японской префектуре Сидзуока, где в турбинном отсеке реактора было зафиксировано задымление, не обнаружили очагов возгорания, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей компании-оператора станции.Инцидент произошел около 05.15 по местному времени (23.15 понедельника мск) в здании пятого энергоблока. По данным агентства, сработали пожарные сигнализации на втором и третьем этаже. Было зафиксировано задымление и в турбинном отсеке.Информации о пострадавших пока не поступало. Также нет сообщений об утечке радиоактивных элементов.Причина задымления до сих пор не установлена.
https://radiosputnik.ria.ru/20210712/belorussiya-1740941338.html
япония
сидзуока (префектура)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156296/74/1562967458_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3c5b60ddb840f44684e8eee38a92615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, сидзуока (префектура)
07:14 17.08.2021
 
В Японии не выявили очагов возгорания на АЭС, где было задымление

В Японии не выявили очагов возгорания на АЭС "Хамаока", где было задымление

© AP Photo / Sherry ZhengЯпонские пожарные
Японские пожарные - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Sherry Zheng
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Пожарные, прибывшие к АЭС "Хамаока" в японской префектуре Сидзуока, где в турбинном отсеке реактора было зафиксировано задымление, не обнаружили очагов возгорания, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей компании-оператора станции.
Инцидент произошел около 05.15 по местному времени (23.15 понедельника мск) в здании пятого энергоблока. По данным агентства, сработали пожарные сигнализации на втором и третьем этаже. Было зафиксировано задымление и в турбинном отсеке.
Информации о пострадавших пока не поступало. Также нет сообщений об утечке радиоактивных элементов.
Причина задымления до сих пор не установлена.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 15:31В мире
На БелАЭС отключился первый энергоблок
 
В миреЯпонияСидзуока (префектура)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
04:27Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19
04:11Россиян научили вести диалог с коллекторами
03:36Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В
Лента новостейМолния