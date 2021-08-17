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Сотни афганцев пытаются проникнуть в аэропорт Кабула

Сотни афганцев пытаются проникнуть в аэропорт Кабула - РИА Новости, 17.08.2021

Сотни афганцев пытаются проникнуть в аэропорт Кабула

Тысячи афганцев продолжают находиться у ворот международного аэропорта Кабула в надежде покинуть Афганистан эвакуационными рейсами, часть из них пытается... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:16

2021-08-17T15:16

2021-08-17T15:17

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

россия

захват власти в афганистане талибами

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КАБУЛ, 17 авг – РИА Новости. Тысячи афганцев продолжают находиться у ворот международного аэропорта Кабула в надежде покинуть Афганистан эвакуационными рейсами, часть из них пытается попасть внутрь через высокое ограждение, передает корреспондент РИА Новости.Сотни отчаявшихся людей, работавших ранее переводчиками, водителями, а также выполнявшими другие работы при посольствах западных стран, пытаются перелезть через высокое бетонное ограждение единственного столичного аэропорта. Все наземные погранпереходы в Афганистане, как и остальную территорию страны, контролируют боевики движения "Талибан"*.В аэропорту слышны выстрелы - по перелезающим людям стреляют как американские военные, так и талибы.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с быстрым наступлением талибов по всей стране. Боевики 15 августа заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия