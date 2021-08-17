https://ria.ru/20210817/aeroport-1746093135.html
Сотни афганцев пытаются проникнуть в аэропорт Кабула
Сотни афганцев пытаются проникнуть в аэропорт Кабула - РИА Новости, 17.08.2021
Сотни афганцев пытаются проникнуть в аэропорт Кабула
Тысячи афганцев продолжают находиться у ворот международного аэропорта Кабула в надежде покинуть Афганистан эвакуационными рейсами, часть из них пытается... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:16
2021-08-17T15:16
2021-08-17T15:17
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
захват власти в афганистане талибами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746084524_0:811:1148:1457_1920x0_80_0_0_ae278c72ea9b942d0e6aae5d5090ad1d.jpg
КАБУЛ, 17 авг – РИА Новости. Тысячи афганцев продолжают находиться у ворот международного аэропорта Кабула в надежде покинуть Афганистан эвакуационными рейсами, часть из них пытается попасть внутрь через высокое ограждение, передает корреспондент РИА Новости.Сотни отчаявшихся людей, работавших ранее переводчиками, водителями, а также выполнявшими другие работы при посольствах западных стран, пытаются перелезть через высокое бетонное ограждение единственного столичного аэропорта. Все наземные погранпереходы в Афганистане, как и остальную территорию страны, контролируют боевики движения "Талибан"*.В аэропорту слышны выстрелы - по перелезающим людям стреляют как американские военные, так и талибы.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с быстрым наступлением талибов по всей стране. Боевики 15 августа заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746084524_0:703:1148:1564_1920x0_80_0_0_82b6def1fe41c42fcb3f90c786eb4509.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
15:16 17.08.2021 (обновлено: 15:17 17.08.2021)
Сотни афганцев пытаются проникнуть в аэропорт Кабула
Сотни афганцев пытаются проникнуть в аэропорт Кабула, по ним стреляют