https://ria.ru/20210817/aeroport-1746011897.html

Аэропорт Кабула возобновил работу

Аэропорт Кабула возобновил работу - РИА Новости, 17.08.2021

Аэропорт Кабула возобновил работу

Аэропорт Кабула возобновил работу, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T00:13

2021-08-17T00:13

2021-08-17T00:27

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

афганистан

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745884232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41069353bd69bb3d42e16a8237887d9f.jpg

ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Аэропорт Кабула возобновил работу, сообщили в Пентагоне."На 15.35 по местному времени аэродром был открыт для работы. Вскоре приземлился первый C-17 с морскими пехотинцами США на борту", - сообщил генерал-майор Хэнк Тейлор.

сша

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), афганистан, министерство обороны сша