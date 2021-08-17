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Аэропорт Кабула возобновил работу
Аэропорт Кабула возобновил работу - РИА Новости, 17.08.2021
Аэропорт Кабула возобновил работу
Аэропорт Кабула возобновил работу, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T00:13
2021-08-17T00:13
2021-08-17T00:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Аэропорт Кабула возобновил работу, сообщили в Пентагоне."На 15.35 по местному времени аэродром был открыт для работы. Вскоре приземлился первый C-17 с морскими пехотинцами США на борту", - сообщил генерал-майор Хэнк Тейлор.
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, министерство обороны сша
00:13 17.08.2021 (обновлено: 00:27 17.08.2021)
Аэропорт Кабула возобновил работу
В Пентагоне заявили, что аэропорт Кабула возобновил работу