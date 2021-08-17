https://ria.ru/20210817/aeratsiya-1746073524.html

Петр Бирюков: из-за жаркой погоды в Москве проведут аэрацию воздуха

Петр Бирюков: из-за жаркой погоды в Москве проведут аэрацию воздуха - РИА Новости, 17.08.2021

Петр Бирюков: из-за жаркой погоды в Москве проведут аэрацию воздуха

Городские службы в Москве из-за жаркой погоды во вторник чаще поливают дороги и проведут аэрацию воздуха, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:24

2021-08-17T13:24

2021-08-17T13:24

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общество

петр бирюков

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Городские службы в Москве из-за жаркой погоды во вторник чаще поливают дороги и проведут аэрацию воздуха, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркие дни требуется особый уход и за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней – примерно на 30 сантиметров.

https://ria.ru/20210817/teplo-1746025707.html

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общество, петр бирюков