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Петр Бирюков: из-за жаркой погоды в Москве проведут аэрацию воздуха
Петр Бирюков: из-за жаркой погоды в Москве проведут аэрацию воздуха - РИА Новости, 17.08.2021
Петр Бирюков: из-за жаркой погоды в Москве проведут аэрацию воздуха
Городские службы в Москве из-за жаркой погоды во вторник чаще поливают дороги и проведут аэрацию воздуха, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:24
2021-08-17T13:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
петр бирюков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Городские службы в Москве из-за жаркой погоды во вторник чаще поливают дороги и проведут аэрацию воздуха, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркие дни требуется особый уход и за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней – примерно на 30 сантиметров.
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общество, петр бирюков
13:24 17.08.2021
 

Петр Бирюков: из-за жаркой погоды в Москве проведут аэрацию воздуха

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэрация воздуха в Москве
Аэрация воздуха в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Городские службы в Москве из-за жаркой погоды во вторник чаще поливают дороги и проведут аэрацию воздуха, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить.
"При температуре выше 25°С производится аэрация воздуха, сегодня она начнется в 14.00. При ее проведении струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - рассказал он.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркие дни требуется особый уход и за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней – примерно на 30 сантиметров.
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