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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 16.08.2021

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

Спасатели объявили на 18-19 августа штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до плюс 37... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:56

2021-08-16T13:56

2021-08-16T13:56

происшествия

воронеж

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

россия

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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Спасатели объявили на 18-19 августа штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до плюс 37 градусов, сообщает ГУМЧС по региону."От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено штормовое предупреждение: днём 18 и 19 августа местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое (явление - ред.) - сильная жара, максимальная температура воздуха 35-37 градусов", - говорится в сообщении.Сейчас в области 31 градус тепла.Жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде.

https://ria.ru/20210809/zhara-1745076409.html

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воронежская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия