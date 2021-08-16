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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 16.08.2021
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
Спасатели объявили на 18-19 августа штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до плюс 37... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:56
2021-08-16T13:56
происшествия
воронеж
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
россия
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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Спасатели объявили на 18-19 августа штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до плюс 37 градусов, сообщает ГУМЧС по региону."От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено штормовое предупреждение: днём 18 и 19 августа местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое (явление - ред.) - сильная жара, максимальная температура воздуха 35-37 градусов", - говорится в сообщении.Сейчас в области 31 градус тепла.Жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде.
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происшествия, воронеж, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия
13:56 16.08.2021
 
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

МЧС объявило штормовое предупреждение из-за 37-градусной жары в Воронежской области

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Спасатели объявили на 18-19 августа штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до плюс 37 градусов, сообщает ГУМЧС по региону.
"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено штормовое предупреждение: днём 18 и 19 августа местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое (явление - ред.) - сильная жара, максимальная температура воздуха 35-37 градусов", - говорится в сообщении.
Сейчас в области 31 градус тепла.
Жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде.
Отдыхающие на берегу пруда в зоне отдыха Мещерское в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 16:35Наука
Экстремальная жара в России будет повторяться чаще, предупредила эксперт
 
ПроисшествияВоронежВоронежская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПогодаРоссия
 
 
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