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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 16.08.2021
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
Спасатели объявили на 18-19 августа штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до плюс 37... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:56
2021-08-16T13:56
2021-08-16T13:56
происшествия
воронеж
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Спасатели объявили на 18-19 августа штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра поднимется до плюс 37 градусов, сообщает ГУМЧС по региону."От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено штормовое предупреждение: днём 18 и 19 августа местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое (явление - ред.) - сильная жара, максимальная температура воздуха 35-37 градусов", - говорится в сообщении.Сейчас в области 31 градус тепла.Жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде.
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происшествия, воронеж, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
МЧС объявило штормовое предупреждение из-за 37-градусной жары в Воронежской области