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ЕЕК назвал антидемократичным новый закон в Польше
ЕЕК назвал антидемократичным новый закон в Польше - РИА Новости, 16.08.2021
ЕЕК назвал антидемократичным новый закон в Польше
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор осудил президента Польши за ратификацию закона о реституции, назвав его дискриминационным РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:44
2021-08-16T13:44
2021-08-16T13:44
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор осудил президента Польши за ратификацию закона о реституции, назвав его дискриминационным и аморальным.Ранее в субботу президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны. Недавно польский парламент принял поправки в административный кодекс, согласно которым после истечения 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. В Израиле и США считают, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию. Президент Польши отрицает, что обновленный закон направлен именно на имущественные права евреев."Этот закон недемократичный, несправедливый и аморальный. Он не привносит порядок в хаос, как утверждает президент Дуда, он узаконивает то, что должно быть вне закона, и просто легализует воровство. У президента была возможность исправить ошибку парламента, он мог продемонстрировать моральную чистоту и лидерство, но предпочел этого не делать", - цитирует пресс-служба Кантора.По его словам, новый закон "подчеркнет обособленность позиции Польши как единственной страны в регионе, которая делает невозможной реституцию имущества, украденного во время холокоста, и нарушает свои международные обязательства"."Возмутительно, что в соответствии с этим жестоким, неправомерным и дискриминационным законом те, кто пережил холокост, в последние годы своей жизни по-прежнему будут лишены права на осуществление правосудия. Польша была местом, где до войны проживало большинство евреев, и где основная их часть была уничтожена во время нацистского геноцида. Все, о чем мы просим, — это правосудие и порядочность. И оба эти понятия серьезно скомпрометированы новым законом", - подчеркнул президент ЕЕК.В 2009 году Польша подписала Терезинскую декларацию по активам времен холокоста и связанным с ними вопросам – соглашение об устранении экономической несправедливости, с которой столкнулись жертвы нацистских преступлений.Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году, он является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев.
https://ria.ru/20210702/kholokost-1739479404.html
https://ria.ru/20210629/ravvin-1739001752.html
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в мире, сша, европа, польша, совет европы, анджей дуда, вячеслав моше кантор
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор
осудил президента Польши
за ратификацию закона о реституции, назвав его дискриминационным и аморальным.
Ранее в субботу президент Польши Анджей Дуда
решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны. Недавно польский парламент принял поправки в административный кодекс, согласно которым после истечения 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. В Израиле
и США
считают, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию. Президент Польши отрицает, что обновленный закон направлен именно на имущественные права евреев.
"Этот закон недемократичный, несправедливый и аморальный. Он не привносит порядок в хаос, как утверждает президент Дуда, он узаконивает то, что должно быть вне закона, и просто легализует воровство. У президента была возможность исправить ошибку парламента, он мог продемонстрировать моральную чистоту и лидерство, но предпочел этого не делать", - цитирует пресс-служба Кантора.
По его словам, новый закон "подчеркнет обособленность позиции Польши как единственной страны в регионе, которая делает невозможной реституцию имущества, украденного во время холокоста, и нарушает свои международные обязательства".
"Возмутительно, что в соответствии с этим жестоким, неправомерным и дискриминационным законом те, кто пережил холокост, в последние годы своей жизни по-прежнему будут лишены права на осуществление правосудия. Польша была местом, где до войны проживало большинство евреев, и где основная их часть была уничтожена во время нацистского геноцида. Все, о чем мы просим, — это правосудие и порядочность. И оба эти понятия серьезно скомпрометированы новым законом", - подчеркнул президент ЕЕК.
В 2009 году Польша подписала Терезинскую декларацию по активам времен холокоста и связанным с ними вопросам – соглашение об устранении экономической несправедливости, с которой столкнулись жертвы нацистских преступлений.
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году, он является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы
. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе
. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе
, насчитывающих более двух миллионов евреев.