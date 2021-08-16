https://ria.ru/20210816/yagtu-1745344738.html

В России придумали, как избавиться от токсичных отходов

В России придумали, как избавиться от токсичных отходов - РИА Новости, 16.08.2021

В России придумали, как избавиться от токсичных отходов

Новый способ получения асфальтобетонной смеси из токсичных отходов машиностроительных производств разработали ученые Ярославского государственного технического... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T08:00

2021-08-16T08:00

2021-08-16T08:00

наука

ярославская область

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

ярославский государственный технический университет

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Новый способ получения асфальтобетонной смеси из токсичных отходов машиностроительных производств разработали ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). По словам специалистов, предложенная технология не только позволит снизить стоимость производства смеси, но и окажет положительное влияние на окружающую среду. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Ликвидация высокотоксичных веществ, входящих в состав промышленных отходов, становится более актуальной из-за снижения способности экосистемы к самоочищению, заявили исследователи. Одним из опаснейших источников загрязнения окружающей среды является гальваническое производство (отрасль машиностроения. — Прим. ред.), при котором образуются токсичные отходы — гальваношламы.В составе этих отходов содержатся тяжелые металлы: гидроксиды железа, цинка, хрома, никеля и другие. При хранении на полигонах токсичных отходов гидроксиды тяжелых металлов могут "вымываться" грунтовыми водами, попадая при этом в водоемы, колодцы, водостоки.Ученые ЯГТУ предложили использовать крупнотоннажные отходы машиностроительных производств — гальваношламы — в качестве наполнителя для производства асфальтобетонной смеси. По их словам, гальванические отходы представляют собой ценное вторичное сырье и могут быть использованы в качестве компонентов при производстве товарной продукции.Свойства асфальтобетонов, как отметили ученые, в сильной степени зависят от температурной обработки отходов. В результате проведения процесса ферритизации гальваношлама (t — 300 °С, 600 °С и 900 °С) прочностные характеристики продукта заметно улучшаются. Например, предел прочности на растяжение при раскалывании асфальтобетона с наполнителем из доломитовой муки составляет 1,9 MПa, а из гальвашношлама — 2,24 MПa.Кроме того, внедрение предлагаемой технологии позволит решить не только экологические задачи, но и экономические, так как с использованием вторичного сырья снизится стоимость производства асфальтобетонных покрытий при сохранении основных технологических характеристик.В дальнейшем ученые планируют продолжить разработку малоотходных экологически безопасных технологий и процессов утилизации промышленных отходов, снижающих антропогенную нагрузку на биосферу.

https://ria.ru/20210630/yagtu-1738626093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, ярославский государственный технический университет