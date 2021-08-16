https://ria.ru/20210816/vzyatka-1745858358.html

"Пятый канал": в Петербурге задержан высокопоставленный сотрудник таможни

"Пятый канал": в Петербурге задержан высокопоставленный сотрудник таможни - РИА Новости, 16.08.2021

"Пятый канал": в Петербурге задержан высокопоставленный сотрудник таможни

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали при получении взятки начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T02:08

2021-08-16T02:08

2021-08-16T02:08

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали при получении взятки начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпайло, сообщает "Пятый канал".В отношении высокопоставленного офицера возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Следствие планирует запросить у суда заключить Розсыпайло под стражу.Официального подтверждения этой информации пока нет.Офицер, по данным "Пятого канала", занимал свой пост около года.Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали прокурора города Сызрань в Самарской области по подозрению в получении взятки в размере трех миллионов рублей. "Вознаграждение" сотруднику правоохранительных органов предназначалось за помощь при расследовании уголовного дела.

https://ria.ru/20210723/vzyatka-1742518874.html

санкт-петербург

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2021

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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)