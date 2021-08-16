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"Пятый канал": в Петербурге задержан высокопоставленный сотрудник таможни
"Пятый канал": в Петербурге задержан высокопоставленный сотрудник таможни - РИА Новости, 16.08.2021
"Пятый канал": в Петербурге задержан высокопоставленный сотрудник таможни
В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали при получении взятки начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T02:08
2021-08-16T02:08
2021-08-16T02:08
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали при получении взятки начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпайло, сообщает "Пятый канал".В отношении высокопоставленного офицера возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Следствие планирует запросить у суда заключить Розсыпайло под стражу.Официального подтверждения этой информации пока нет.Офицер, по данным "Пятого канала", занимал свой пост около года.Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали прокурора города Сызрань в Самарской области по подозрению в получении взятки в размере трех миллионов рублей. "Вознаграждение" сотруднику правоохранительных органов предназначалось за помощь при расследовании уголовного дела.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
"Пятый канал": в Петербурге задержан высокопоставленный сотрудник таможни
"Пятый канал": в Петербурге за взятку задержали начальника службы по борьбе с коррупцией на таможне