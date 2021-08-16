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В Симферополе два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке
В Симферополе два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке - РИА Новости, 16.08.2021
В Симферополе два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке
Хлопок бытового газа произошел в одной из многоэтажек Симферополя, пострадали два человека, сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС РФ по... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T09:42
2021-08-16T11:44
происшествия
республика крым
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в одной из многоэтажек Симферополя, пострадали два человека, сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС РФ по Республике Крым Лина Кратюк."Хлопок бытового газа произошел на первом этаже пятиэтажного дома. Последующего горения не последовало. Пока проводилась проверка дома, из него было эвакуировано 32 человека, в том числе семь детей. Разрушений несущих конструкций нет, поэтому все граждане вернулись в свои квартиры. Два человека переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", - сказала РИА Новости Кратюк.По ее словам, хлопок бытового газа произошел рано утром в понедельник на улице Тургенева 17.
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происшествия, республика крым, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
09:42 16.08.2021 (обновлено: 11:44 16.08.2021)
 
В Симферополе два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке

В Симферополе в многоэтажке произошел взрыв газа, пострадали два человека

© Фото : Отдел надзорной деятельности по г. СимферополюВзрыв газа на 1 этаже многоквартирного дома №17 на улице Тургенева в Симферополе
Взрыв газа на 1 этаже многоквартирного дома №17 на улице Тургенева в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : Отдел надзорной деятельности по г. Симферополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в одной из многоэтажек Симферополя, пострадали два человека, сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС РФ по Республике Крым Лина Кратюк.
© Фото : Отдел надзорной деятельности по г. СимферополюВзрыв газа на 1 этаже многоквартирного дома №17 на улице Тургенева в Симферополе
Взрыв газа на 1 этаже многоквартирного дома №17 на улице Тургенева в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : Отдел надзорной деятельности по г. Симферополю
Взрыв газа на 1 этаже многоквартирного дома №17 на улице Тургенева в Симферополе
"Хлопок бытового газа произошел на первом этаже пятиэтажного дома. Последующего горения не последовало. Пока проводилась проверка дома, из него было эвакуировано 32 человека, в том числе семь детей. Разрушений несущих конструкций нет, поэтому все граждане вернулись в свои квартиры. Два человека переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", - сказала РИА Новости Кратюк.
По ее словам, хлопок бытового газа произошел рано утром в понедельник на улице Тургенева 17.
Последствия взрыва бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 08:27
При взрыве газа в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек
 
ПроисшествияРеспублика КрымСимферопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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