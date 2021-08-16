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В Симферополе два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке

В Симферополе два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке - РИА Новости, 16.08.2021

В Симферополе два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке

Хлопок бытового газа произошел в одной из многоэтажек Симферополя, пострадали два человека, сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС РФ по... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T09:42

2021-08-16T09:42

2021-08-16T11:44

происшествия

республика крым

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в одной из многоэтажек Симферополя, пострадали два человека, сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС РФ по Республике Крым Лина Кратюк."Хлопок бытового газа произошел на первом этаже пятиэтажного дома. Последующего горения не последовало. Пока проводилась проверка дома, из него было эвакуировано 32 человека, в том числе семь детей. Разрушений несущих конструкций нет, поэтому все граждане вернулись в свои квартиры. Два человека переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", - сказала РИА Новости Кратюк.По ее словам, хлопок бытового газа произошел рано утром в понедельник на улице Тургенева 17.

https://ria.ru/20210811/vzryv-1745286686.html

республика крым

симферополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия