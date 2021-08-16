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ЦИК восстановил футболиста Булыкина в списке партии "Родина"
ЦИК восстановил футболиста Булыкина в списке партии "Родина" - РИА Новости, 16.08.2021
ЦИК восстановил футболиста Булыкина в списке партии "Родина"
ЦИК России принял решение зарегистрировать Дмитрия Булыкина в качестве кандидата в депутаты Госдумы от партии "Родина", следует из постановления ЦИК, принятого... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:05
2021-08-16T16:05
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
партия родина
дмитрий булыкин
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ЦИК России принял решение зарегистрировать Дмитрия Булыкина в качестве кандидата в депутаты Госдумы от партии "Родина", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в понедельник.Ранее российский Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый партией "Родина", следует из постановления ЦИК, из списка кандидатов был исключен в том числе бывший нападающий российской сборной по футболу Дмитрий Булыкин в связи с тем, что он не выполнил предписанное законом обязательство об отчуждении иностранных финансовых инструментов.Верховный суд РФ затем отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Дмитрия Булыкина в качестве кандидата на выборах в Госдуму."При рассмотрении в Верховном суде были представлены документы, которые в ЦИК, к сожалению, не предоставлялись", - заявил в ходе заседания член ЦИК Евгений Шевченко.Как пояснил Шевченко, эти документы касались подтверждения того, что на начало июля этого года Булыкин иностранными финансовыми инструментами не владел."Учитывая решение Верховного суда РФ, предлагается ввести изменения в федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы политической партии "Родина", зарегистрировать Дмитрия Олеговича Булыкина в составе федерального списка кандидатов депутатов от партии "Родина", внести изменения в федеральный список кандидатов", - сказал Шевченко в ходе заседания.Общая численность федерального списка, таким образом, станет равна 281 человеку, пояснил член ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210626/vybory-1738736568.html
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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, партия родина, дмитрий булыкин, россия
16:05 16.08.2021
 
ЦИК восстановил футболиста Булыкина в списке партии "Родина"

ЦИК зарегистрировал футболиста Булыкина в качестве кандидата в депутаты Госдумы от партии "Родина"

© Нина Зотина / Перейти в фотобанкДмитрий Булыкин
Дмитрий Булыкин
© Нина Зотина
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ЦИК России принял решение зарегистрировать Дмитрия Булыкина в качестве кандидата в депутаты Госдумы от партии "Родина", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в понедельник.
Ранее российский Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый партией "Родина", следует из постановления ЦИК, из списка кандидатов был исключен в том числе бывший нападающий российской сборной по футболу Дмитрий Булыкин в связи с тем, что он не выполнил предписанное законом обязательство об отчуждении иностранных финансовых инструментов.
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Верховный суд РФ затем отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Дмитрия Булыкина в качестве кандидата на выборах в Госдуму.
"При рассмотрении в Верховном суде были представлены документы, которые в ЦИК, к сожалению, не предоставлялись", - заявил в ходе заседания член ЦИК Евгений Шевченко.
Как пояснил Шевченко, эти документы касались подтверждения того, что на начало июля этого года Булыкин иностранными финансовыми инструментами не владел.
"Учитывая решение Верховного суда РФ, предлагается ввести изменения в федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы политической партии "Родина", зарегистрировать Дмитрия Олеговича Булыкина в составе федерального списка кандидатов депутатов от партии "Родина", внести изменения в федеральный список кандидатов", - сказал Шевченко в ходе заседания.
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Общая численность федерального списка, таким образом, станет равна 281 человеку, пояснил член ЦИК.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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