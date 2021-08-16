https://ria.ru/20210816/voyna-1745870010.html

ФСБ: японские военные боялись раскрытия планов бактериологической войны

ФСБ: японские военные боялись раскрытия планов бактериологической войны - РИА Новости, 16.08.2021

ФСБ: японские военные боялись раскрытия планов бактериологической войны

Японские военные в годы Второй мировой войны планировали использовать в ходе полномасштабных военных действий против СССР бактериологическое оружие, которое они РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T09:12

2021-08-16T09:12

2021-08-16T12:02

ссср

япония

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вторая мировая война (1939-1945)

без срока давности

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Японские военные в годы Второй мировой войны планировали использовать в ходе полномасштабных военных действий против СССР бактериологическое оружие, которое они испытывали на живых людях, и поэтому после капитуляции Японии в августе 1945 года пытались уничтожить свидетельства своих намерений, следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ России.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, – протокол допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных в 1947 и 1949 годах в ходе подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками.В конце февраля 1947 года советский следователь на допросе спрашивал Ямаду о деятельности специального отряда 731 Квантунской армии и о том, как шло взаимодействие армейского руководства с начальником отряда 731, микробиологом, генерал-лейтенантом Сиро Исии."Отряд №731 во главе с генералом Исии подчинялся мне непосредственно", - сказал Ямада. "Этот отряд занимался профилактическим снабжением водой Квантунской армии и практическое руководство его деятельностью в этом направлении было возложено мною на генерала Кадзицука, моего заместителя по санитарной части", - добавил Ямада. О разработке отрядом 731 бактериологического оружия и его испытаниях на живых людях он тогда умолчал.После этого экс-главком начал демонстрировать провалы в памяти."Я командовал Квантунской армией год и не помню случая, чтобы из Токио поступали какие-либо указания в отношении отряда №731", - сказал Ямада. Подобным образом он ответил и на ряд других вопросов, в частности, о том, какие военные действия против Красной Армии мог вести отряд 731 в августе 1945 года.Правда, Ямада на том допросе признал, что Исии лично докладывал ему о деятельности отряда 731. "Но содержание этих докладов я сейчас не помню", - тут же добавил экс-главком."Что, у вас вообще плохая память?" - спросил следователь. "Да, я уже неоднократно убеждался, что память у меня неудовлетворительная", - ответил Ямада.Однако за два последующих года, когда собиралась доказательная база, безоговорочно уличавшая японских военных в разработке бактериологического оружия и намерениях Токио его применить, память у Ямады, видимо, значительно улучшилась. И на допросах в течение 1949 года он подробно рассказал о тех преступлениях.В частности, Ямада сообщил, что бактериологическое оружие против СССР планировалось использовать не только в ходе широкомасштабной войны, распыляя смертоносные микробы с самолетов или сбрасывая с них бомбы, начиненные бактериями, но и при диверсиях."В наставлении "по бою рейдовых отрядов" предусматривалось использовать бактерии как диверсионное оружие при проведении местных диверсий мелкими воинскими подразделениями", - сказал Ямада."Кроме того, в соответствии с указанным наставлением непосредственное обучение диверсионным действиям осуществлялось разведывательными отделами армий и отделениями японской военной миссии … Составление планов диверсий против Советского Союза входило в компетенцию центральной ЯВМ и Разведотдела штаба Квантунской армии", - добавил он. Японские военные миссии (ЯВМ) — разведывательные органы, создававшиеся для работы по основным районам Дальнего Востока СССР. Руководящим органом для всех военных миссий и их отделений была Харбинская ЯВМ.По словам Ямады, "самолеты, приданные отряду 731, использовались для производства опытов по испытанию бактериологического оружия, изготовленного данным отрядом, путем бомбометания и распыления бактерий при помощи специальной аппаратуры, установленной на самолетах".Ямада рассказал и о том, что происходило полигоне отряда №731 на станции Аньда на территории Маньчжурии."Назначение полигона состояло в производстве опытов по массовому применению бактериологического оружия в условиях, приближенных к боевой обстановке. В качестве подопытных использовались живые люди, так как без этого, повторяю, невозможно было бы определить эффективность применения бактериологического оружия", - сообщил экс-главком.Ямада в 1949 году также "вспомнил", зачем он сразу после вступления СССР в войну с Японией 9 августа 1945 года отдал приказ эвакуировать отряд 731 в Северную Корею, заметая следы его преступной деятельности."Уничтожение секретных зданий, оборудования и материалов 731 отряда и сама эвакуация отряда в Корею объясняется тем, что я не мог допустить наступления угрозы захвата зданий, оборудования и материалов советскими войсками, так как это означало бы получение противником документов о том, что Япония готовила против СССР бактериологическую войну. Вместе с тем, я не мог допустить также захват этого отряда американскими войсками", - пояснил Ямада.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Последней точкой в завершении Второй мировой войны стал Хабаровский процесс. 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Главный фигурант процесса, Ямада тогда получил 25 лет лагерей – высшую меру наказания в СССР в то время.Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.

https://ria.ru/20210816/bomba-1745859461.html

https://ria.ru/20210815/voyna-1745787355.html

https://ria.ru/20200815/1575725790.html

https://ria.ru/20190204/1550337840.html

https://ria.ru/20210809/arkhivy-1745124076.html

https://ria.ru/20210809/yaponiya-1744986391.html

ссср

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, япония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), без срока давности