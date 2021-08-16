Армения заявила о гибели второго военного при обстреле на границе
В Ереване заявили о гибели второго армянского военного при обстреле со стороны ВС Азербайджана
ЕРЕВАН, 16 авг – РИА Новости. Минобороны Армении заявило в понедельник о гибели второго армянского военного в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана за сутки.
Ранее в ведомстве сообщили, что в результате снайперского огня со стороны Азербайджана на юго-западном участке границы близ села Ерасх погиб старший прапорщик ВС Армении.
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"Шестнадцатого августа в 18.10 (17.10 мск) подразделения азербайджанских ВС предприняли провокацию на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы, открыв огонь из огнестрельного оружия различного калибра по армянским позициям. В результате интенсивной перестрелки смертельное огнестрельное ранение получил рядовой вооруженных сил Армении Арман Акопян 2002 года рождения", - говорится в сообщении.
В минобороны Армении утверждают, что в результате ответных действий армянской стороны вооруженные силы Азербайджана потеряли трех человек убитыми, один азербайджанский военнослужащий ранен.
Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
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