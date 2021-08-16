https://ria.ru/20210816/voennyy-1746004898.html

Армения заявила о гибели второго военного при обстреле на границе

Армения заявила о гибели второго военного при обстреле на границе - РИА Новости, 16.08.2021

Армения заявила о гибели второго военного при обстреле на границе

Минобороны Армении заявило в понедельник о гибели второго армянского военного в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана за сутки. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T22:07

2021-08-16T22:07

2021-08-16T22:07

в мире

армения

азербайджан

баку

минобороны армении

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ЕРЕВАН, 16 авг – РИА Новости. Минобороны Армении заявило в понедельник о гибели второго армянского военного в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана за сутки.Ранее в ведомстве сообщили, что в результате снайперского огня со стороны Азербайджана на юго-западном участке границы близ села Ерасх погиб старший прапорщик ВС Армении."Шестнадцатого августа в 18.10 (17.10 мск) подразделения азербайджанских ВС предприняли провокацию на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы, открыв огонь из огнестрельного оружия различного калибра по армянским позициям. В результате интенсивной перестрелки смертельное огнестрельное ранение получил рядовой вооруженных сил Армении Арман Акопян 2002 года рождения", - говорится в сообщении.В минобороны Армении утверждают, что в результате ответных действий армянской стороны вооруженные силы Азербайджана потеряли трех человек убитыми, один азербайджанский военнослужащий ранен.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.

https://ria.ru/20210811/obstrel-1745288367.html

https://ria.ru/20210809/armeniya-1745111318.html

армения

азербайджан

баку

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в мире, армения, азербайджан, баку, минобороны армении