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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/voennye-1746005260.html
Афганские военные объяснили свой побег в Узбекистан
Афганские военные объяснили свой побег в Узбекистан - РИА Новости, 16.08.2021
Афганские военные объяснили свой побег в Узбекистан
Военные правительственных войск Афганистана, бежавшие в Узбекистан, заявили, что у них не было выбора после того, как движение "Талибан"* взяли Кабул. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T22:16
2021-08-16T22:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
узбекистан
афганистан
россия
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ТАШКЕНТ, 16 июл – РИА Новости. Военные правительственных войск Афганистана, бежавшие в Узбекистан, заявили, что у них не было выбора после того, как движение "Талибан"* взяли Кабул.Генпрокуратура Узбекистана ранее сообщила, что 14-15 августа 22 самолета и 24 вертолета, в которых были афганские военные, незаконно пересекли границу. В понедельник в социальных сетях распространилось видео, где узбекские силовики осматривают два вертолета с опознавательными знаками ВВС Афганистана и опрашивают сидящих в них людей в военной форме."Талибы взяли Кабул, мы бежали с поля боя. У нас не было выбора, мы были вынуждены прибыть сюда", - рассказывает на видео один из афганских военных на узбекском языке.Большинство из прилетевших говорит, что они - пилоты. Прилетевшие демонстрируют, что у них есть личное оружие, которое они готовы сдать. После осмотра и опроса узбекские силовики приказывают афганским военным лететь в ближайший аэропорт в Узбекистане – Термез.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210816/uzbekistan-1745990171.html
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в мире, талибан, узбекистан, афганистан, россия
22:16 16.08.2021
 
Афганские военные объяснили свой побег в Узбекистан

Бежавшие в Узбекистан военные правительственных войск Афганистана заявили, что у них не было выбора

© AP Photo / Shah MaraiАфганские военные в Кабуле
Афганские военные в Кабуле - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Shah Marai
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 16 июл – РИА Новости. Военные правительственных войск Афганистана, бежавшие в Узбекистан, заявили, что у них не было выбора после того, как движение "Талибан"* взяли Кабул.
Генпрокуратура Узбекистана ранее сообщила, что 14-15 августа 22 самолета и 24 вертолета, в которых были афганские военные, незаконно пересекли границу. В понедельник в социальных сетях распространилось видео, где узбекские силовики осматривают два вертолета с опознавательными знаками ВВС Афганистана и опрашивают сидящих в них людей в военной форме.
Пограничники на блокпосту на узбекско-афганской границе в Айритоме, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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"Талибы взяли Кабул, мы бежали с поля боя. У нас не было выбора, мы были вынуждены прибыть сюда", - рассказывает на видео один из афганских военных на узбекском языке.
Большинство из прилетевших говорит, что они - пилоты. Прилетевшие демонстрируют, что у них есть личное оружие, которое они готовы сдать. После осмотра и опроса узбекские силовики приказывают афганским военным лететь в ближайший аэропорт в Узбекистане – Термез.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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