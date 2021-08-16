https://ria.ru/20210816/voennye-1746005260.html

Афганские военные объяснили свой побег в Узбекистан

Афганские военные объяснили свой побег в Узбекистан - РИА Новости, 16.08.2021

Афганские военные объяснили свой побег в Узбекистан

Военные правительственных войск Афганистана, бежавшие в Узбекистан, заявили, что у них не было выбора после того, как движение "Талибан"* взяли Кабул. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T22:16

2021-08-16T22:16

2021-08-16T22:16

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ТАШКЕНТ, 16 июл – РИА Новости. Военные правительственных войск Афганистана, бежавшие в Узбекистан, заявили, что у них не было выбора после того, как движение "Талибан"* взяли Кабул.Генпрокуратура Узбекистана ранее сообщила, что 14-15 августа 22 самолета и 24 вертолета, в которых были афганские военные, незаконно пересекли границу. В понедельник в социальных сетях распространилось видео, где узбекские силовики осматривают два вертолета с опознавательными знаками ВВС Афганистана и опрашивают сидящих в них людей в военной форме."Талибы взяли Кабул, мы бежали с поля боя. У нас не было выбора, мы были вынуждены прибыть сюда", - рассказывает на видео один из афганских военных на узбекском языке.Большинство из прилетевших говорит, что они - пилоты. Прилетевшие демонстрируют, что у них есть личное оружие, которое они готовы сдать. После осмотра и опроса узбекские силовики приказывают афганским военным лететь в ближайший аэропорт в Узбекистане – Термез.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/uzbekistan-1745990171.html

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в мире, талибан, узбекистан, афганистан, россия