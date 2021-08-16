https://ria.ru/20210816/voda-1745859707.html

"Будет на вес золота": украинцам предрекли нехватку питьевой воды

"Будет на вес золота": украинцам предрекли нехватку питьевой воды - РИА Новости, 16.08.2021

"Будет на вес золота": украинцам предрекли нехватку питьевой воды

Украина в скором времени рискует столкнуться с острой нехваткой питьевой воды, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил исполнительный директор Союза... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T03:10

2021-08-16T03:10

2021-08-16T09:49

в мире

украина

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Украина в скором времени рискует столкнуться с острой нехваткой питьевой воды, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил исполнительный директор Союза потребителей страны Максим Несмиянов."Если мы в ближайшее время не поймем, что у нас проблема с трубами, с водой, то многие города, как, допустим, Очаков, будут получать воду по часам. Если мы дальше так будем жить, нам пить нечего будет в этой стране", – предупредил он.Как отметил Несмиянов, очистные сооружения в стране устарели. При этом в случае отсутствия шагов по решению данной проблемы, по его словам, "через 20 лет лучше уезжать отсюда, чем все это восстанавливать"."У нас просто кошмар! Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы все дальше убиваем Днепр", - заявил директор.Он напомнил, что недавно Госпродпотребслужба Украины опубликовала информацию о том, что в некоторых регионах страны 90% воды не соответствует действующим нормам.Ранее председатель Государственной экологической инспекции на Украине Андрей Малеванный также предупредил о риске полной потери пресной воды в стране. Он призвал срочно обратить внимание на проблемы экологии в стране, иначе уже менее чем через 30 лет Украине придется импортировать воду.

https://ria.ru/20210808/ukraina-1744967498.html

https://ria.ru/20210706/uslovie-1740125806.html

украина

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