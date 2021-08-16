https://ria.ru/20210816/vina-1745910486.html

Экс-глава волгоградского СУСК не признал вину по делу о теракте

Экс-глава волгоградского СУСК не признал вину по делу о теракте - РИА Новости, 16.08.2021

Экс-глава волгоградского СУСК не признал вину по делу о теракте

Бывший руководитель управления СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, обвиняемый в теракте, заявил в суде, что не признает свою вину, передает... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:11

2021-08-16T13:11

2021-08-16T13:11

происшествия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155545/99/1555459998_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3041c441853e1f0b0112ea5538c0ba33.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Бывший руководитель управления СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, обвиняемый в теракте, заявил в суде, что не признает свою вину, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу, другим фигурантом является бизнесмен Владимир Зубков. Прокурор огласил обвинительное заключение."Не признаю вину... У меня не было никаких противоречий с губернатором Волгоградской области. Политику, проводимую губернатором области, я поддерживал конкретными уголовными делами", - сказал Музраев.Он также назвал "выдумкой следователей" обвинения по статье о злоупотреблении полномочиями.Музраеву инкриминируется пункт "а" части 2 статьи 205 (теракт, совершенный группой лиц), часть 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и часть 1 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ. Зубкову вменяют только пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ.Музраев был задержан в июне 2019 года по делу о покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.Как сообщало следствие, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома, в котором проживал Бочаров с семьей. Как Бочаров сообщал РИА Новости, этот дом он арендовал.

https://radiosputnik.ria.ru/20210715/terakt-1741420568.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)