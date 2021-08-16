Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210816/vina-1745910486.html
Экс-глава волгоградского СУСК не признал вину по делу о теракте
Экс-глава волгоградского СУСК не признал вину по делу о теракте - РИА Новости, 16.08.2021
Экс-глава волгоградского СУСК не признал вину по делу о теракте
Бывший руководитель управления СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, обвиняемый в теракте, заявил в суде, что не признает свою вину, передает... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:11
2021-08-16T13:11
происшествия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155545/99/1555459998_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3041c441853e1f0b0112ea5538c0ba33.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Бывший руководитель управления СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, обвиняемый в теракте, заявил в суде, что не признает свою вину, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу, другим фигурантом является бизнесмен Владимир Зубков. Прокурор огласил обвинительное заключение."Не признаю вину... У меня не было никаких противоречий с губернатором Волгоградской области. Политику, проводимую губернатором области, я поддерживал конкретными уголовными делами", - сказал Музраев.Он также назвал "выдумкой следователей" обвинения по статье о злоупотреблении полномочиями.Музраеву инкриминируется пункт "а" части 2 статьи 205 (теракт, совершенный группой лиц), часть 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и часть 1 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ. Зубкову вменяют только пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ.Музраев был задержан в июне 2019 года по делу о покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.Как сообщало следствие, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома, в котором проживал Бочаров с семьей. Как Бочаров сообщал РИА Новости, этот дом он арендовал.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/terakt-1741420568.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155545/99/1555459998_86:0:1509:1067_1920x0_80_0_0_7064a2da647e800c4c3b0f0d0a83756e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
13:11 16.08.2021
 
Экс-глава волгоградского СУСК не признал вину по делу о теракте

Экс-глава волгоградского СУСК Музраев не признал вину по делу о теракте

© Фото : СУ СК по Волгоградской областиМихаил Музраев
Михаил Музраев - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : СУ СК по Волгоградской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Бывший руководитель управления СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, обвиняемый в теракте, заявил в суде, что не признает свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу, другим фигурантом является бизнесмен Владимир Зубков. Прокурор огласил обвинительное заключение.
"Не признаю вину... У меня не было никаких противоречий с губернатором Волгоградской области. Политику, проводимую губернатором области, я поддерживал конкретными уголовными делами", - сказал Музраев.
Он также назвал "выдумкой следователей" обвинения по статье о злоупотреблении полномочиями.
Музраеву инкриминируется пункт "а" части 2 статьи 205 (теракт, совершенный группой лиц), часть 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и часть 1 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ. Зубкову вменяют только пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ.
Музраев был задержан в июне 2019 года по делу о покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Как сообщало следствие, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома, в котором проживал Бочаров с семьей. Как Бочаров сообщал РИА Новости, этот дом он арендовал.
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации Хизб yт-Тахрир аль-Ислами (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 17:17В России
Спецслужбы предотвратили теракт в Москве
 
ПроисшествияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10США приостановили эвакуацию из Кабула, сообщили СМИ
15:03В Казани разработали проект первого в России беспилотного метро
15:02Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
14:59Прокуратура начала проверку из-за сообщений о загрязнении воды на Байкале
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
Лента новостейМолния