https://ria.ru/20210816/vertolet-1745862386.html

На Камчатке обнаружили черный ящик упавшего Ми-8

На Камчатке обнаружили черный ящик упавшего Ми-8 - РИА Новости, 16.08.2021

На Камчатке обнаружили черный ящик упавшего Ми-8

Бортовой самописец разбившегося на Камчатке четыре дня назад Ми-8 обнаружили внутри вертолета, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T05:28

2021-08-16T05:28

2021-08-16T11:02

происшествия

камчатский край

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

новости - туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг — РИА Новости. Бортовой самописец разбившегося на Камчатке четыре дня назад Ми-8 обнаружили внутри вертолета, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.Доставать его будут также с использованием спецтехники.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро в южной части Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Идет расследование дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20210816/vertolet-1745860608.html

камчатский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм