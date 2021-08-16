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На Камчатке обнаружили черный ящик упавшего Ми-8
На Камчатке обнаружили черный ящик упавшего Ми-8 - РИА Новости, 16.08.2021
На Камчатке обнаружили черный ящик упавшего Ми-8
Бортовой самописец разбившегося на Камчатке четыре дня назад Ми-8 обнаружили внутри вертолета, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T05:28
2021-08-16T11:02
происшествия
камчатский край
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг — РИА Новости. Бортовой самописец разбившегося на Камчатке четыре дня назад Ми-8 обнаружили внутри вертолета, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.Доставать его будут также с использованием спецтехники.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро в южной части Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Идет расследование дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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происшествия, камчатский край, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм
05:28 16.08.2021 (обновлено: 11:02 16.08.2021)
 
На Камчатке обнаружили черный ящик упавшего Ми-8

На Камчатке обнаружили бортовой самописец разбившегося вертолета Ми-8

© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг — РИА Новости. Бортовой самописец разбившегося на Камчатке четыре дня назад Ми-8 обнаружили внутри вертолета, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, "черный ящик", — говорится в сообщении.

Доставать его будут также с использованием спецтехники.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро в южной части Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.
Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Идет расследование дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
03:29
На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
 
ПроисшествияКамчатский крайМи-8Крушение вертолета Ми-8 в Камчатском краеНовости - Туризм
 
 
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