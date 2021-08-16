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На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8

На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8 - РИА Новости, 16.08.2021

На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8

Тело еще одного туриста, погибшего при падении Ми-8 в озеро на Камчатке, подняли на поверхность, сообщили журналистам в региональном главке МЧС. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T03:29

2021-08-16T03:29

2021-08-16T05:25

происшествия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг - РИА Новости. Тело еще одного туриста, погибшего при падении Ми-8 в озеро на Камчатке, подняли на поверхность, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.Три тела удалось поднять в субботу, четвертое - в воскресенье."Шестнадцатого августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов министерства обороны и водолазов главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело", - сказали в МЧС.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали. По данному факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, дело по поручению главы СК Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае