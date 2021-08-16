16:26 16.08.2021 (обновлено: 21:07 16.08.2021)
Путин снял экс-министра Васильеву с поста главы попечительского совета РАО
Президент Путин снял экс-министра Ольгу Васильеву с поста главы попечительского совета РАО
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОльга Васильева на церемонии награждения победителей конкурса "Учитель года России"
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву от должности главы попечительского совета Российской академии образования, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
На пост председателя попечительского совета РАО Василева была назначена 18 марта 2020 года указом президента Российской Федерации. В конце июня 2021 Васильева была избрана президентом РАО.
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"Освободить Васильеву Ольгу Юрьевну от должности председателя попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования", — говорится в документе.
Ольга Васильева родилась 13 января 1960 года в Бугульме (Татарстан). В 1979-1982 годах Васильева работала учителем пения в школах города Москвы, в 1982-1987 годах — учителем истории в московской школе № 91. В 2002 году возглавила кафедру религиоведения Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации.
В 2012 году она была назначена на должность заместителя директора департамента культуры правительства Российской Федерации. В 2013 году Васильева заняла пост заместителя начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам. Девятнадцатого августа 2016 года указом президента Российской Федерации назначена министром образования и науки.
После разделения в 2018 году Минобрнауки на два министерства возглавило одна из них — Министерство просвещения. На это посту находилась до 21 января 2020 года, когда новым министром просвещения Российской Федерации стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Ольга Васильева — профессор (2005), автор более 160 научных статей. Входит в состав попечительского совета фонда "История Отечества". Действительный государственный советник Российской Федерации II класса (2014). Награждена почетной грамотой правительства Российской Федерации (2020).