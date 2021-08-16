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https://ria.ru/20210816/vasileva-1745949989.html
Путин снял экс-министра Васильеву с поста главы попечительского совета РАО
Путин снял экс-министра Васильеву с поста главы попечительского совета РАО - РИА Новости, 16.08.2021
Путин снял экс-министра Васильеву с поста главы попечительского совета РАО
Президент России Владимир Путин освободил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву от должности главы попечительского совета Российской академии образования,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:26
2021-08-16T21:07
общество
образование - общество
владимир путин
российская академия образования
ольга васильева
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву от должности главы попечительского совета Российской академии образования, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.На пост председателя попечительского совета РАО Василева была назначена 18 марта 2020 года указом президента Российской Федерации. В конце июня 2021 Васильева была избрана президентом РАО."Освободить Васильеву Ольгу Юрьевну от должности председателя попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования", — говорится в документе.Ольга Васильева родилась 13 января 1960 года в Бугульме (Татарстан). В 1979-1982 годах Васильева работала учителем пения в школах города Москвы, в 1982-1987 годах — учителем истории в московской школе № 91. В 2002 году возглавила кафедру религиоведения Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации.В 2012 году она была назначена на должность заместителя директора департамента культуры правительства Российской Федерации. В 2013 году Васильева заняла пост заместителя начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам. Девятнадцатого августа 2016 года указом президента Российской Федерации назначена министром образования и науки.После разделения в 2018 году Минобрнауки на два министерства возглавило одна из них — Министерство просвещения. На это посту находилась до 21 января 2020 года, когда новым министром просвещения Российской Федерации стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.Ольга Васильева — профессор (2005), автор более 160 научных статей. Входит в состав попечительского совета фонда "История Отечества". Действительный государственный советник Российской Федерации II класса (2014). Награждена почетной грамотой правительства Российской Федерации (2020).
https://ria.ru/20210414/rosgvardiya-1728173337.html
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общество, образование - общество, владимир путин, российская академия образования, ольга васильева, россия
16:26 16.08.2021 (обновлено: 21:07 16.08.2021)
 
Путин снял экс-министра Васильеву с поста главы попечительского совета РАО

Президент Путин снял экс-министра Ольгу Васильеву с поста главы попечительского совета РАО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОльга Васильева на церемонии награждения победителей конкурса "Учитель года России"
Ольга Васильева на церемонии награждения победителей конкурса Учитель года России - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву от должности главы попечительского совета Российской академии образования, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
На пост председателя попечительского совета РАО Василева была назначена 18 марта 2020 года указом президента Российской Федерации. В конце июня 2021 Васильева была избрана президентом РАО.
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 05:47
Путин освободил от должностей несколько генералов Росгвардии
"Освободить Васильеву Ольгу Юрьевну от должности председателя попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования", — говорится в документе.
Ольга Васильева родилась 13 января 1960 года в Бугульме (Татарстан). В 1979-1982 годах Васильева работала учителем пения в школах города Москвы, в 1982-1987 годах — учителем истории в московской школе № 91. В 2002 году возглавила кафедру религиоведения Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации.
В 2012 году она была назначена на должность заместителя директора департамента культуры правительства Российской Федерации. В 2013 году Васильева заняла пост заместителя начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам. Девятнадцатого августа 2016 года указом президента Российской Федерации назначена министром образования и науки.
Ольга Васильева - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 14:42
Экс-министр просвещения Ольга Васильева возглавила Академию образования
После разделения в 2018 году Минобрнауки на два министерства возглавило одна из них — Министерство просвещения. На это посту находилась до 21 января 2020 года, когда новым министром просвещения Российской Федерации стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Ольга Васильева — профессор (2005), автор более 160 научных статей. Входит в состав попечительского совета фонда "История Отечества". Действительный государственный советник Российской Федерации II класса (2014). Награждена почетной грамотой правительства Российской Федерации (2020).
 
ОбществоОбразование - ОбществоВладимир ПутинРоссийская академия образованияОльга ВасильеваРоссия
 
 
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