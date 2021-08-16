https://ria.ru/20210816/vasileva-1745949989.html

Путин снял экс-министра Васильеву с поста главы попечительского совета РАО

Путин снял экс-министра Васильеву с поста главы попечительского совета РАО - РИА Новости, 16.08.2021

Путин снял экс-министра Васильеву с поста главы попечительского совета РАО

Президент России Владимир Путин освободил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву от должности главы попечительского совета Российской академии образования,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:26

2021-08-16T16:26

2021-08-16T21:07

общество

образование - общество

владимир путин

российская академия образования

ольга васильева

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739245475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15483899c636e1181e33cc9ffb950d74.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву от должности главы попечительского совета Российской академии образования, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.На пост председателя попечительского совета РАО Василева была назначена 18 марта 2020 года указом президента Российской Федерации. В конце июня 2021 Васильева была избрана президентом РАО."Освободить Васильеву Ольгу Юрьевну от должности председателя попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования", — говорится в документе.Ольга Васильева родилась 13 января 1960 года в Бугульме (Татарстан). В 1979-1982 годах Васильева работала учителем пения в школах города Москвы, в 1982-1987 годах — учителем истории в московской школе № 91. В 2002 году возглавила кафедру религиоведения Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации.В 2012 году она была назначена на должность заместителя директора департамента культуры правительства Российской Федерации. В 2013 году Васильева заняла пост заместителя начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам. Девятнадцатого августа 2016 года указом президента Российской Федерации назначена министром образования и науки.После разделения в 2018 году Минобрнауки на два министерства возглавило одна из них — Министерство просвещения. На это посту находилась до 21 января 2020 года, когда новым министром просвещения Российской Федерации стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.Ольга Васильева — профессор (2005), автор более 160 научных статей. Входит в состав попечительского совета фонда "История Отечества". Действительный государственный советник Российской Федерации II класса (2014). Награждена почетной грамотой правительства Российской Федерации (2020).

https://ria.ru/20210414/rosgvardiya-1728173337.html

https://ria.ru/20210630/vasileva-1739231966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, владимир путин, российская академия образования, ольга васильева, россия