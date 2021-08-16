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Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне - РИА Новости, 16.08.2021
Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
Назойливые всплывающие уведомления от приложений в смартфоне можно отменить в настройках уведомлений. Но есть определенная группа сообщений, от которых... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T03:21
2021-08-16T03:21
технологии
инфосистемы джет
россия
николай антипов
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Назойливые всплывающие уведомления от приложений в смартфоне можно отменить в настройках уведомлений. Но есть определенная группа сообщений, от которых избавиться непросто, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента консалтинга центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Николай Антипов.По его словам, есть уведомления, возникающие из-за вредоносного программного обеспечения. Они маскируются под нужные программы и нередко отключить их просто невозможно. Поэтому эксперт советует установить на смартфон антивирус или, в крайнем случае, форматировать диск и переустанавливать операционную систему.
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технологии, инфосистемы джет, россия, николай антипов
03:21 16.08.2021
 
Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне

Эксперт Антипов: уведомления от приложений в смартфоне можно отключить с помощью настроек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в вестибюле станции "Пушкинская" Московского метрополитена
Пассажиры в вестибюле станции Пушкинская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Назойливые всплывающие уведомления от приложений в смартфоне можно отменить в настройках уведомлений. Но есть определенная группа сообщений, от которых избавиться непросто, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента консалтинга центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Николай Антипов.
По его словам, есть уведомления, возникающие из-за вредоносного программного обеспечения. Они маскируются под нужные программы и нередко отключить их просто невозможно. Поэтому эксперт советует установить на смартфон антивирус или, в крайнем случае, форматировать диск и переустанавливать операционную систему.
"Хорошая новость в том, что риск подхватить вредоносное программное обеспечение в официальном магазине приложений невелик. Это необходимо иметь в виду, если вы решили установить приложение из стороннего источника", – добавил Антипов.
 
ТехнологииИнфосистемы ДжетРоссияНиколай Антипов
 
 
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