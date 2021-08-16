https://ria.ru/20210816/uvedomleniya-1745860199.html
Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне - РИА Новости, 16.08.2021
Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
Назойливые всплывающие уведомления от приложений в смартфоне можно отменить в настройках уведомлений. Но есть определенная группа сообщений, от которых... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T03:21
2021-08-16T03:21
2021-08-16T03:21
технологии
инфосистемы джет
россия
николай антипов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729993903_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_402879143112e1c0292231b409bae114.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Назойливые всплывающие уведомления от приложений в смартфоне можно отменить в настройках уведомлений. Но есть определенная группа сообщений, от которых избавиться непросто, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента консалтинга центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Николай Антипов.По его словам, есть уведомления, возникающие из-за вредоносного программного обеспечения. Они маскируются под нужные программы и нередко отключить их просто невозможно. Поэтому эксперт советует установить на смартфон антивирус или, в крайнем случае, форматировать диск и переустанавливать операционную систему.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729993903_1095:248:3071:1730_1920x0_80_0_0_ba6ef8124af45b1f5a933d9e336500f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, инфосистемы джет, россия, николай антипов
Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
Эксперт Антипов: уведомления от приложений в смартфоне можно отключить с помощью настроек