https://ria.ru/20210816/uvedomleniya-1745860199.html

Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне

Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне - РИА Новости, 16.08.2021

Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне

Назойливые всплывающие уведомления от приложений в смартфоне можно отменить в настройках уведомлений. Но есть определенная группа сообщений, от которых... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T03:21

2021-08-16T03:21

2021-08-16T03:21

технологии

инфосистемы джет

россия

николай антипов

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Назойливые всплывающие уведомления от приложений в смартфоне можно отменить в настройках уведомлений. Но есть определенная группа сообщений, от которых избавиться непросто, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента консалтинга центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Николай Антипов.По его словам, есть уведомления, возникающие из-за вредоносного программного обеспечения. Они маскируются под нужные программы и нередко отключить их просто невозможно. Поэтому эксперт советует установить на смартфон антивирус или, в крайнем случае, форматировать диск и переустанавливать операционную систему.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, инфосистемы джет, россия, николай антипов