Украинской армией управляет НАТО, считает эксперт
Экс-офицер Народной милиции ДНР Астрахань: украинская армия находится под контролем НАТО
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Украинская армия несамостоятельна на уровне командования и находится под контролем НАТО, считает военный эксперт, бывший офицер Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
"Если говорить о самостоятельности армии Украины, то на данный момент она слабо самостоятельна на уровне командных структур. Они пытаются интегрироваться в альянс (НАТО – ред.), они практически находятся под тем или иным видом прямого управления. При необходимости это управление может перехватываться", - заявил эксперт РИА Новости, комментируя предстоящий военный парад на Украине по случаю Дня независимости.
"И все их новые электронные системы управления боем — все полностью заточены под альянс, под то, что европейское командование НАТО может принимать непосредственное управление украинскими войсками. Но низовые структуры в армии Украины, так или иначе, существуют. Это не афганская армия, которая сейчас сыпется, потому что, когда в отделении нет американского инструктора, то просто ничего не происходит. То есть украинская армия несамостоятельна на уровне высоких командных структур", - подчеркнул Астрахань.
Собеседник агентства напомнил, что Украина при получении независимости получила одну из лучших позиций в военном оснащении в Европе, так как на территории страны осталась западная группировка советских войск, которая была самой большой.
"В этом смысле Украина стартовала на наилучших в Европе позициях. Впоследствии были полностью утеряны авиация, ракетные войска и третий в мире арсенал ядерного оружия. Далее были последовательно проданы все те образцы оружия, которые пользовались спросом в мире...Все эти годы армия не строилась, просто постепенно сокращалось советское наследие... Не было понимания, зачем Украине нужна армия в принципе. Такой она и вступила в 2014 год, со всеми добробатами (добровольческими батальонами – ред.) и остальной неразберихой, которая там имела место", - сказал Астрахань.
День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году страна отпразднует 30-ю годовщину независимости. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что в этот день состоится масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.