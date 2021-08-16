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В США заявили, что Россия "украла" украинский флот
В США заявили, что Россия "украла" украинский флот - РИА Новости, 16.08.2021
В США заявили, что Россия "украла" украинский флот
Украина лишилась большей части своего флота при возвращении Крыма в состав России в 2014 году, пишет National Interest. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:54
2021-08-16T10:54
2021-08-16T10:54
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина лишилась большей части своего флота при возвращении Крыма в состав России в 2014 году, пишет National Interest.По словам автора статьи Себастьена Роблина, среди прочего Киев потерял полдюжины корветов, единственную в составе ВМС подводную лодку, а также программу по подготовке боевых дельфинов. Кроме того, около 75 процентов служивших в Крыму украинских военных покинули свои должности или перешли на сторону России, в том числе командующий ВМС.Впоследствии Киеву начали возвращать часть судов, однако завершению процесса помешало ухудшение отношений с Москвой из-за ситуации в Донбассе, пишет Роблин. Таким образом, сегодня у Украины из крупных кораблей остался только один — фрегат "Гетман Сагайдачный", а базы ВМС есть лишь в западной части страны, в Одессе и Николаеве.Журналист отмечает, что страны НАТО периодически помогают Киеву в создании "москитного флота", состоящего преимущественно из небольших и быстрых кораблей. Некоторые из них Украина получает по программе военной помощи, в частности от США, другие же достаются бесплатно, поскольку их уже вывели из эксплуатации. Однако многие считают планы по восстановлению флота глупой затеей из-за доминирующего положения ВМФ России в Черном море. Подытоживая, автор напомнил, что во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году Грузия утратила большую часть своих Военно-морских сил у берегов Абхазии без каких-либо потерь для российских военных.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/saakashvili-1745876705.html
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вмф рф, украина, грузия, одесса, нато, россия, себастьен роблин
В США заявили, что Россия "украла" украинский флот
National Interest: Украина лишилась Военно-морского флота из-за России