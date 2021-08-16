https://ria.ru/20210816/ukraina-1745885183.html

В США заявили, что Россия "украла" украинский флот

В США заявили, что Россия "украла" украинский флот - РИА Новости, 16.08.2021

В США заявили, что Россия "украла" украинский флот

Украина лишилась большей части своего флота при возвращении Крыма в состав России в 2014 году, пишет National Interest. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:54

2021-08-16T10:54

2021-08-16T10:54

вмф рф

украина

грузия

одесса

нато

россия

себастьен роблин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156099/51/1560995125_0:75:3104:1821_1920x0_80_0_0_71ec6d1fc9da8d4488eca8929c63ee7c.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина лишилась большей части своего флота при возвращении Крыма в состав России в 2014 году, пишет National Interest.По словам автора статьи Себастьена Роблина, среди прочего Киев потерял полдюжины корветов, единственную в составе ВМС подводную лодку, а также программу по подготовке боевых дельфинов. Кроме того, около 75 процентов служивших в Крыму украинских военных покинули свои должности или перешли на сторону России, в том числе командующий ВМС.Впоследствии Киеву начали возвращать часть судов, однако завершению процесса помешало ухудшение отношений с Москвой из-за ситуации в Донбассе, пишет Роблин. Таким образом, сегодня у Украины из крупных кораблей остался только один — фрегат "Гетман Сагайдачный", а базы ВМС есть лишь в западной части страны, в Одессе и Николаеве.Журналист отмечает, что страны НАТО периодически помогают Киеву в создании "москитного флота", состоящего преимущественно из небольших и быстрых кораблей. Некоторые из них Украина получает по программе военной помощи, в частности от США, другие же достаются бесплатно, поскольку их уже вывели из эксплуатации. Однако многие считают планы по восстановлению флота глупой затеей из-за доминирующего положения ВМФ России в Черном море. Подытоживая, автор напомнил, что во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году Грузия утратила большую часть своих Военно-морских сил у берегов Абхазии без каких-либо потерь для российских военных.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/saakashvili-1745876705.html

украина

грузия

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вмф рф, украина, грузия, одесса, нато, россия, себастьен роблин