https://ria.ru/20210816/ukraina-1745857148.html

В Японии рассказали о "горькой пилюле" для Зеленского

В Японии рассказали о "горькой пилюле" для Зеленского - РИА Новости, 16.08.2021

В Японии рассказали о "горькой пилюле" для Зеленского

Сближение Украины с Китаем способно вызвать новые разногласия с Западом, а также является "горькой пилюлей" для президента Владимира Зеленского. Об этом... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T01:41

2021-08-16T01:41

2021-08-16T03:12

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Сближение Украины с Китаем способно вызвать новые разногласия с Западом, а также является "горькой пилюлей" для президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье японского издания Nihon Keizai."Президент Украины Владимир Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США и Европейского Союза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией. Однако такая дипломатия, состоящая в попытке балансировать, может стать причиной новых разногласий", - пишет автор статьи.Как отмечает издание, в США и европейских странах "с удивлением" восприняли отзыв Киевом своей подписи из совместного заявления ООН, призывающего к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. При этом сразу после этого Украина получила партию вакцины против коронавируса китайского производства."Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем — это горькая пилюля", - говорится в материале.По словам автора статьи, Украина нуждается в поддержке Запада, чтобы противостоять России, что объясняет желание Зеленского добиться членства в НАТО и ЕС. Однако эти идеи никак не удается воплотить в жизнь, а соответствующие переговоры не развиваются. Так, президент США Джо Байден предпочел в первую очередь провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на просьбы Зеленского о скорейшей встрече, а "решающим моментом" стало соглашение между Вашингтоном и Берлином касательно газопровода "Северный поток — 2".При этом украинский лидер, как отмечает издание, внимательно относился к Байдену, заблокировав в марте этого года по просьбе США приобретение китайской компанией крупного украинского производителя авиационных двигателей "Мотор Сич". "Он считает, что его не воспринимают всерьез, и это неудивительно", - считает автор.Как пишет Nihon Keizai, Зеленский начал "взвешивать на одной чаше весов" страны Запада и Китай, при этом подобные шаги, скорее, дипломатическая тактика для привлечения внимания США и ЕС, чем возмездие. В то же время украинский лидер надеется на серьезные инвестиции из Китая для стимулирования экономики."Но хитрый подход президента Зеленского к Китаю кроет опасность. Если в момент, когда необходимо укреплять сплоченность с США и Европой против России, возникнут разногласия вокруг Китая, это даст России больше пространства для маневра", - заключает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210718/pushkov-1741712589.html

https://ria.ru/20210723/ukraina-1742504882.html

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в мире, сша, оон, китай, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, нато, северный поток — 2, россия