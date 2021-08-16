https://ria.ru/20210816/ukraina-1745857148.html
В Японии рассказали о "горькой пилюле" для Зеленского
В Японии рассказали о "горькой пилюле" для Зеленского - РИА Новости, 16.08.2021
В Японии рассказали о "горькой пилюле" для Зеленского
Сближение Украины с Китаем способно вызвать новые разногласия с Западом, а также является "горькой пилюлей" для президента Владимира Зеленского. Об этом... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T01:41
2021-08-16T01:41
2021-08-16T03:12
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Сближение Украины с Китаем способно вызвать новые разногласия с Западом, а также является "горькой пилюлей" для президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье японского издания Nihon Keizai."Президент Украины Владимир Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США и Европейского Союза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией. Однако такая дипломатия, состоящая в попытке балансировать, может стать причиной новых разногласий", - пишет автор статьи.Как отмечает издание, в США и европейских странах "с удивлением" восприняли отзыв Киевом своей подписи из совместного заявления ООН, призывающего к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. При этом сразу после этого Украина получила партию вакцины против коронавируса китайского производства."Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем — это горькая пилюля", - говорится в материале.По словам автора статьи, Украина нуждается в поддержке Запада, чтобы противостоять России, что объясняет желание Зеленского добиться членства в НАТО и ЕС. Однако эти идеи никак не удается воплотить в жизнь, а соответствующие переговоры не развиваются. Так, президент США Джо Байден предпочел в первую очередь провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на просьбы Зеленского о скорейшей встрече, а "решающим моментом" стало соглашение между Вашингтоном и Берлином касательно газопровода "Северный поток — 2".При этом украинский лидер, как отмечает издание, внимательно относился к Байдену, заблокировав в марте этого года по просьбе США приобретение китайской компанией крупного украинского производителя авиационных двигателей "Мотор Сич". "Он считает, что его не воспринимают всерьез, и это неудивительно", - считает автор.Как пишет Nihon Keizai, Зеленский начал "взвешивать на одной чаше весов" страны Запада и Китай, при этом подобные шаги, скорее, дипломатическая тактика для привлечения внимания США и ЕС, чем возмездие. В то же время украинский лидер надеется на серьезные инвестиции из Китая для стимулирования экономики."Но хитрый подход президента Зеленского к Китаю кроет опасность. Если в момент, когда необходимо укреплять сплоченность с США и Европой против России, возникнут разногласия вокруг Китая, это даст России больше пространства для маневра", - заключает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, оон, китай, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, нато, северный поток — 2, россия
01:41 16.08.2021 (обновлено: 03:12 16.08.2021)
В Японии рассказали о "горькой пилюле" для Зеленского
Nihon Keizai: сближение Украины с Китаем стало "горькой пилюлей" для президента Зеленского
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Сближение Украины с Китаем способно вызвать новые разногласия с Западом, а также является "горькой пилюлей" для президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье японского издания Nihon Keizai.
"Президент Украины Владимир Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США
и Европейского Союза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией
. Однако такая дипломатия, состоящая в попытке балансировать, может стать причиной новых разногласий", - пишет автор статьи.
Как отмечает издание, в США и европейских странах "с удивлением" восприняли отзыв Киевом своей подписи из совместного заявления ООН
, призывающего к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. При этом сразу после этого Украина получила партию вакцины против коронавируса китайского производства.
"Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем — это горькая пилюля", - говорится в материале.
По словам автора статьи, Украина нуждается в поддержке Запада, чтобы противостоять России, что объясняет желание Зеленского добиться членства в НАТО
и ЕС. Однако эти идеи никак не удается воплотить в жизнь, а соответствующие переговоры не развиваются. Так, президент США Джо Байден
предпочел в первую очередь провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным
, несмотря на просьбы Зеленского о скорейшей встрече, а "решающим моментом" стало соглашение между Вашингтоном и Берлином касательно газопровода "Северный поток — 2
".
При этом украинский лидер, как отмечает издание, внимательно относился к Байдену, заблокировав в марте этого года по просьбе США приобретение китайской компанией крупного украинского производителя авиационных двигателей "Мотор Сич". "Он считает, что его не воспринимают всерьез, и это неудивительно", - считает автор.
Как пишет Nihon Keizai, Зеленский начал "взвешивать на одной чаше весов" страны Запада и Китай, при этом подобные шаги, скорее, дипломатическая тактика для привлечения внимания США и ЕС, чем возмездие. В то же время украинский лидер надеется на серьезные инвестиции из Китая для стимулирования экономики.
"Но хитрый подход президента Зеленского к Китаю кроет опасность. Если в момент, когда необходимо укреплять сплоченность с США и Европой
против России, возникнут разногласия вокруг Китая, это даст России больше пространства для маневра", - заключает издание.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>