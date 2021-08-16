Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210816/ukraina-1745819982.html
Новый суперплан Зеленского: на Украине дешевеет электричество
Новый суперплан Зеленского: на Украине дешевеет электричество - РИА Новости, 16.08.2021
Новый суперплан Зеленского: на Украине дешевеет электричество
На минувшей неделе украинское правительство сделало неожиданный финт в вопросе регулирования тарифа на электроэнергию для населения. После нескольких месяцев... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T08:00
2021-08-16T09:59
экономика
украина
ринат ахметов
владимир зеленский
энергоатом
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745875171_0:223:2500:1629_1920x0_80_0_0_5a4c8fd55872adc2ea26f6e613192650.jpg
На минувшей неделе украинское правительство сделало неожиданный финт в вопросе регулирования тарифа на электроэнергию для населения. После нескольких месяцев обсуждения на официальном уровне масштабов поднятия этого тарифа (предполагалось, что он должен вырасти в полтора-два раза) и ежемесячного продления еще на 30 дней действующего (1,68 гривны за киловатт-час) кабинет министров Украины решил… несколько понизить тариф. С 1 октября за первые 250 потребленных кВт/ч электроэнергии домохозяйства будут платить не 1,68, а 1,44 гривны за каждый киловатт-час. То есть при потреблении 250 кВт/ч в месяц или более экономия составит 60 гривен.Вроде и немного, но при объективно низком действующем тарифе для населения и огромном множестве дисбалансов как в системе генерации, так и на энергорынке, при практически полном отсутствии подготовки энергосистемы к зиме решение выглядит парадоксально. Однако чего не сделаешь в погоне за рейтингом, особенно в свете возможного проведения досрочных выборов. Впрочем, экономия 60 гривен рискует обернуться для населения Украины куда большими потерями и в деньгах, и в качестве жизни.Нынешний относительно низкий тариф для населения в условиях функционирования вроде бы свободного рынка электроэнергии сохранялся на Украине благодаря "возложению специальных обязанностей (Public Service Obligation, ПСО) на участников рынка для обеспечения общественных интересов в процессе его функционирования". Механизм ПСО внедряли как временный, дабы избежать волны народного возмущения от перевода ценообразования для домохозяйств на рыночные рельсы, что грозило ростом цены примерно в три раза. Он должен был прекратить действовать еще весной нынешнего года, но проблема трехкратного роста стоимости никуда не делась, поэтому украинское правительство ежемесячно продлевало его действие.Суть механизма ПСО заключалась в том, что "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" до половины вырабатываемой на атомных и гидроэлектростанциях электроэнергии в буквальном смысле за копейки продавали государственному предприятию "Гарантированный покупатель" для дальнейшей ее поставки домохозяйствам. В последнее время такая специальная цена для них составляла 1-15 копеек за киловатт-час. Изъятие части произведенной продукции по фиксированным ценам — это товарная модель ПСО.Теперь же украинское правительство решило внедрить финансовую модель ПСО. Правда, как это принято на Украине нынче, рассмотрение постановления о новой модели в повестке заседания правительства отсутствовало. Равно как и проект документа. Разумеется, он не проходил публичного обсуждения до заседания правительства и не был обнародован даже после принятия. Но все же понять, о чем идет речь, из многочисленных заявлений правительственных чиновников можно.В новой модели ПСО будут участвовать еще и операторы распределительных сетей (облэнерго), которые формально и доплатят за скидку на тарифе. Первоначально планировалось, что в постановлении будет прямо записано, что более низкий тариф для населения компенсируется за счет производившегося облэнерго аккумулирования части средств для ремонта и модернизации сетей. В условиях, когда краткосрочные отключения электроэнергии стали нормой даже в столице, а села после непогоды нередко сидят без света по три-пять дней, постепенно возвращаясь в XIX век, это было бы просто прекрасно. Но в итоговой версии документа такой записи вроде бы быть не должно. Прямо говорится лишь о том, что операторы распределительных сетей заплатят значительно больше за так называемую технологическую электроэнергию, необходимую для компенсации потерь в сетях, а они составляют на Украине девять-двенадцать процентов. С октября облэнерго будут платить за нее "Энергоатому" 1700 гривен за мегаватт вместо нынешних 1200-1300 гривен.Но чтобы платить больше, облэнерго где-то деньги нужно взять. И если не прямо, то косвенно описанная схема ведет к поиску денег именно в накоплениях для ремонтов и модернизации сетей. То есть XIX век для немалой части населения Украины будет приближаться значительно быстрее, а остальным светят более частые отключения света из-за аварий. Есть большие сомнения, что такое "удовольствие" окупается экономией 60 гривен в месяц.Есть, конечно, другой вариант получения ресурса — повышение тарифа на распределение для небытовых потребителей. Что означает дальнейший рост цен, прежде всего для остатков украинской промышленности, которая как раз сейчас переживает серьезное удорожание электричества.Меньше всего верится в то, что деньги на эту социальную подачку достанут из своих карманов собственники облэнерго. Особенно с учетом того, что крупнейший из них — Ринат Ахметов, без которого описываемое правительственное решение просто не могло быть принято.Проблема низкого тарифа на электроэнергию еще и в том, что он дико диссонирует с тарифом на тепловую энергию, для производства которой механизм ПСО уже отменен. Тариф на тепло грозит вырасти вдвое — притом что уже и в прошлом году выгоднее было отапливать жилье электроэнергией. Разумеется, это выльется в резкое увеличение нагрузки на те самые ветшающие электросети. Со всеми вытекающими негативными последствиями.Что же касается подоплеки решения, то, похоже, Зеленскому и Ко кто-то подсказал, как одним выстрелом убить нескольких зайцев.Во-первых, это неплохой популистский ход. Пусть до январского повышения тарифа население платило за электроэнергию и меньше, чем будет с октября, но факт некоего снижения налицо.Во-вторых, это решение наверняка послужит поводом для уменьшения в бюджете объема субсидий для компенсации расходов на коммунальные услуги для малообеспеченных. При этом повышение тарифа на тепло вряд ли приведет к увеличению субсидий. Как верно отметил нынешний народный депутат и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко: "По инициативе президента домохозяйства будут платить на 60 гривен в месяц меньше за электроэнергию. Одновременно "для баланса" в этот отопительный сезон они будут платить на 1500 гривен в месяц больше за тепло и газ".В-третьих, в будущем это открывает власти окно возможностей для риторики о необходимости национализации сетей, которые загнали людей в XIX век, правда, на это вряд ли подписывался Ахметов.Главные проблемы энергосистемы (отсутствие запасов угля и подготовки генерации к зиме, плачевное состояние сетей и большинства блоков ТЭС и так далее), а также энергорынка (схема дорогой зеленой электроэнергии, плохое финансовое состояние "Энергоатома" — крупнейшего производителя электроэнергии, огромные взаимные долги на рынке и так далее) принятое решение не только не решает, а, наоборот усугубляет.Уже зимой это приведет к проблемам, которые лишь частично могут быть купированы закупками российского и белорусского электричества. В дальнейшем же существенный рост тарифа для населения все равно будет неизбежен.
https://ria.ru/20210625/ukraina-1738516051.html
https://ria.ru/20210714/dekarbonizatsiya-1741147701.html
https://ria.ru/20210804/energetika-1744207208.html
https://ria.ru/20210726/medvedchuk-1742902146.html
https://ria.ru/20210707/raspad-1740277452.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Валерий Михайлов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Валерий Михайлов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745875171_0:314:1790:1656_1920x0_80_0_0_bbf2e8c366ec9a98a20b69a81b573b21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, украина, ринат ахметов, владимир зеленский, энергоатом, жкх
08:00 16.08.2021 (обновлено: 09:59 16.08.2021)
 

Новый суперплан Зеленского: на Украине дешевеет электричество

© Depositphotos / Alpha16ЛЭП в Харькове, Украине
ЛЭП в Харькове, Украине - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Depositphotos / Alpha16
Читать ria.ru в
Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
На минувшей неделе украинское правительство сделало неожиданный финт в вопросе регулирования тарифа на электроэнергию для населения. После нескольких месяцев обсуждения на официальном уровне масштабов поднятия этого тарифа (предполагалось, что он должен вырасти в полтора-два раза) и ежемесячного продления еще на 30 дней действующего (1,68 гривны за киловатт-час) кабинет министров Украины решил… несколько понизить тариф. С 1 октября за первые 250 потребленных кВт/ч электроэнергии домохозяйства будут платить не 1,68, а 1,44 гривны за каждый киловатт-час. То есть при потреблении 250 кВт/ч в месяц или более экономия составит 60 гривен.
Вроде и немного, но при объективно низком действующем тарифе для населения и огромном множестве дисбалансов как в системе генерации, так и на энергорынке, при практически полном отсутствии подготовки энергосистемы к зиме решение выглядит парадоксально. Однако чего не сделаешь в погоне за рейтингом, особенно в свете возможного проведения досрочных выборов. Впрочем, экономия 60 гривен рискует обернуться для населения Украины куда большими потерями и в деньгах, и в качестве жизни.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 08:00
"Настоящее чудо": на Украине началась коммунальная революция
Нынешний относительно низкий тариф для населения в условиях функционирования вроде бы свободного рынка электроэнергии сохранялся на Украине благодаря "возложению специальных обязанностей (Public Service Obligation, ПСО) на участников рынка для обеспечения общественных интересов в процессе его функционирования". Механизм ПСО внедряли как временный, дабы избежать волны народного возмущения от перевода ценообразования для домохозяйств на рыночные рельсы, что грозило ростом цены примерно в три раза. Он должен был прекратить действовать еще весной нынешнего года, но проблема трехкратного роста стоимости никуда не делась, поэтому украинское правительство ежемесячно продлевало его действие.
Суть механизма ПСО заключалась в том, что "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" до половины вырабатываемой на атомных и гидроэлектростанциях электроэнергии в буквальном смысле за копейки продавали государственному предприятию "Гарантированный покупатель" для дальнейшей ее поставки домохозяйствам. В последнее время такая специальная цена для них составляла 1-15 копеек за киловатт-час. Изъятие части произведенной продукции по фиксированным ценам — это товарная модель ПСО.
Теперь же украинское правительство решило внедрить финансовую модель ПСО. Правда, как это принято на Украине нынче, рассмотрение постановления о новой модели в повестке заседания правительства отсутствовало. Равно как и проект документа. Разумеется, он не проходил публичного обсуждения до заседания правительства и не был обнародован даже после принятия. Но все же понять, о чем идет речь, из многочисленных заявлений правительственных чиновников можно.
Змиевская тепловая электрическая станция - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 08:00
Украина сделает свою энергетику зеленой уже в этом году
В новой модели ПСО будут участвовать еще и операторы распределительных сетей (облэнерго), которые формально и доплатят за скидку на тарифе. Первоначально планировалось, что в постановлении будет прямо записано, что более низкий тариф для населения компенсируется за счет производившегося облэнерго аккумулирования части средств для ремонта и модернизации сетей. В условиях, когда краткосрочные отключения электроэнергии стали нормой даже в столице, а села после непогоды нередко сидят без света по три-пять дней, постепенно возвращаясь в XIX век, это было бы просто прекрасно. Но в итоговой версии документа такой записи вроде бы быть не должно. Прямо говорится лишь о том, что операторы распределительных сетей заплатят значительно больше за так называемую технологическую электроэнергию, необходимую для компенсации потерь в сетях, а они составляют на Украине девять-двенадцать процентов. С октября облэнерго будут платить за нее "Энергоатому" 1700 гривен за мегаватт вместо нынешних 1200-1300 гривен.
Но чтобы платить больше, облэнерго где-то деньги нужно взять. И если не прямо, то косвенно описанная схема ведет к поиску денег именно в накоплениях для ремонтов и модернизации сетей. То есть XIX век для немалой части населения Украины будет приближаться значительно быстрее, а остальным светят более частые отключения света из-за аварий. Есть большие сомнения, что такое "удовольствие" окупается экономией 60 гривен в месяц.
Есть, конечно, другой вариант получения ресурса — повышение тарифа на распределение для небытовых потребителей. Что означает дальнейший рост цен, прежде всего для остатков украинской промышленности, которая как раз сейчас переживает серьезное удорожание электричества.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 08:00
Украина реформировала энергетику, как никогда не сможет Россия
Меньше всего верится в то, что деньги на эту социальную подачку достанут из своих карманов собственники облэнерго. Особенно с учетом того, что крупнейший из них — Ринат Ахметов, без которого описываемое правительственное решение просто не могло быть принято.
Проблема низкого тарифа на электроэнергию еще и в том, что он дико диссонирует с тарифом на тепловую энергию, для производства которой механизм ПСО уже отменен. Тариф на тепло грозит вырасти вдвое — притом что уже и в прошлом году выгоднее было отапливать жилье электроэнергией. Разумеется, это выльется в резкое увеличение нагрузки на те самые ветшающие электросети. Со всеми вытекающими негативными последствиями.
Что же касается подоплеки решения, то, похоже, Зеленскому и Ко кто-то подсказал, как одним выстрелом убить нескольких зайцев.
Во-первых, это неплохой популистский ход. Пусть до январского повышения тарифа население платило за электроэнергию и меньше, чем будет с октября, но факт некоего снижения налицо.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 12:37
Медведчук заявил о готовящемся коммунальном ударе по жителям Украины
Во-вторых, это решение наверняка послужит поводом для уменьшения в бюджете объема субсидий для компенсации расходов на коммунальные услуги для малообеспеченных. При этом повышение тарифа на тепло вряд ли приведет к увеличению субсидий. Как верно отметил нынешний народный депутат и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко: "По инициативе президента домохозяйства будут платить на 60 гривен в месяц меньше за электроэнергию. Одновременно "для баланса" в этот отопительный сезон они будут платить на 1500 гривен в месяц больше за тепло и газ".
В-третьих, в будущем это открывает власти окно возможностей для риторики о необходимости национализации сетей, которые загнали людей в XIX век, правда, на это вряд ли подписывался Ахметов.
Главные проблемы энергосистемы (отсутствие запасов угля и подготовки генерации к зиме, плачевное состояние сетей и большинства блоков ТЭС и так далее), а также энергорынка (схема дорогой зеленой электроэнергии, плохое финансовое состояние "Энергоатома" — крупнейшего производителя электроэнергии, огромные взаимные долги на рынке и так далее) принятое решение не только не решает, а, наоборот усугубляет.
Уже зимой это приведет к проблемам, которые лишь частично могут быть купированы закупками российского и белорусского электричества. В дальнейшем же существенный рост тарифа для населения все равно будет неизбежен.
Надежда Савченко - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 15:28
Савченко описала сценарии распада Украины
 
ЭкономикаУкраинаРинат АхметовВладимир ЗеленскийЭнергоатомЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Казани разработали проект первого в России беспилотного метро
15:02Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
14:59Прокуратура начала проверку из-за сообщений о загрязнении воды на Байкале
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
Лента новостейМолния