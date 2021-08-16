https://ria.ru/20210816/ugroza-1745917573.html

Талибы не угрожают союзникам Москвы в Центральной Азии, заявили в МИД

Талибы не угрожают союзникам Москвы в Центральной Азии, заявили в МИД - РИА Новости, 16.08.2021

Талибы не угрожают союзникам Москвы в Центральной Азии, заявили в МИД

В Москве не видят ни одного факта, который говорил бы об угрозе "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) союзникам России в Центральной РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:48

2021-08-16T13:48

2021-08-16T14:01

обострение ситуации в афганистане

в мире

москва

россия

талибан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

замир кабулов

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Москве не видят ни одного факта, который говорил бы об угрозе "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) союзникам России в Центральной Азии, сами талибы говорили, что у них нет целей за пределами Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Они (талибы - ред.) неоднократно подтверждали, что у них нет экстерриториальных целей, они выучили свои уроки в Афганистане 2000-го года. Поэтому прямой угрозы безопасности наших союзников в Центральной Азии мы не видим, и нет ни одного факта, говорящего об обратном", - сказал Кабулов в эфире Первого канала."Но это не означает, что мы должны расслабляться, поскольку в такой хаотической ситуации, когда идет тотальная смена режима, всегда возникает ниша для других международных террористических организаций, которые могут в перспективе представлять угрозу безопасности наших союзников", - добавил российский дипломат.По его словам, Россия давно подготовила "почву для разговора с новой властью в Афганистане"."Это актив российской внешней политики, который мы используем по полной в долгосрочных интересах Российской Федерации", - подчеркнул Кабулов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210710/taliby-1740667584.html

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москва

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в мире, москва, россия, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов