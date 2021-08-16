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ОДКБ начала подготовку к учениям вблизи таджикско-афганской границы
ОДКБ начала подготовку к учениям вблизи таджикско-афганской границы - РИА Новости, 16.08.2021
ОДКБ начала подготовку к учениям вблизи таджикско-афганской границы
Началась подготовка к учениям коллективных сил ОДКБ, которые пройдут в ближайшие месяцы у таджикско-афганской границы, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:20
2021-08-16T13:37
одкб
безопасность
талибан
афганистан
станислав зась
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Началась подготовка к учениям коллективных сил ОДКБ, которые пройдут в ближайшие месяцы у таджикско-афганской границы, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы", - говорится в комментарии Зася, опубликованном пресс-службой организации.Информация о подготовке к учениям появилась на фоне резко обострившейся ситуации в Афганистане, который взяло под контроль движение "Талибан"*.* Запрещенная в России террористическая организация
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одкб, безопасность, талибан, афганистан, станислав зась, россия
13:20 16.08.2021 (обновлено: 13:37 16.08.2021)
 
ОДКБ начала подготовку к учениям вблизи таджикско-афганской границы

Генсек ОДКБ Зась: подготовка к учениям вблизи таджикско-афганской границы началась

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил ОДКБ "Взаимодействие-2018". 8 октября 2018
Военнослужащие во время командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил ОДКБ Взаимодействие-2018. 8 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Началась подготовка к учениям коллективных сил ОДКБ, которые пройдут в ближайшие месяцы у таджикско-афганской границы, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы", - говорится в комментарии Зася, опубликованном пресс-службой организации.
Информация о подготовке к учениям появилась на фоне резко обострившейся ситуации в Афганистане, который взяло под контроль движение "Талибан"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
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