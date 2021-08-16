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ОДКБ начала подготовку к учениям вблизи таджикско-афганской границы

ОДКБ начала подготовку к учениям вблизи таджикско-афганской границы - РИА Новости, 16.08.2021

ОДКБ начала подготовку к учениям вблизи таджикско-афганской границы

Началась подготовка к учениям коллективных сил ОДКБ, которые пройдут в ближайшие месяцы у таджикско-афганской границы, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:20

2021-08-16T13:20

2021-08-16T13:37

одкб

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Началась подготовка к учениям коллективных сил ОДКБ, которые пройдут в ближайшие месяцы у таджикско-афганской границы, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы", - говорится в комментарии Зася, опубликованном пресс-службой организации.Информация о подготовке к учениям появилась на фоне резко обострившейся ситуации в Афганистане, который взяло под контроль движение "Талибан"*.* Запрещенная в России террористическая организация

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2021

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одкб, безопасность, талибан, афганистан, станислав зась, россия