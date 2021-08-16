https://ria.ru/20210816/tseny-1746000808.html
На Украине взлетели цены на продукты
На Украине взлетели цены на продукты - РИА Новости, 16.08.2021
На Украине взлетели цены на продукты
На Украине взлетели цены на продукты питания. Об этом пишет "Главред". РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T20:58
2021-08-16T20:58
2021-08-16T20:58
экономика
украина
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. На Украине взлетели цены на продукты питания. Об этом пишет "Главред".По данным Государственной службы статистики, за последний год сахар в стране подорожал на 83,5%, подсолнечное масло — на 79%, яйца на 33%, хлеб на 16%, мясо на 11%, а макароны на 9,3%.Между тем цены подскочили не только на продовольствие. В годовом измерении газ подорожал на 164,5%, горячая вода и отопление — на 13,9%, электроэнергия — на 36,6%.По словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, ключевые факторы, влияющие на ценообразование — себестоимость, энергоресурсы и транспортные затраты — приводят к удорожанию товаров.Он призвал не ждать падения цен на подсолнечное масло, куриное мясо, яйца, сахар и крупы независимо от того, насколько богатым будет урожай на Украине. Мясо и молочные продукты также не подешевеют: их стоимость зависит от цен на энергоносители, которые существенно растут и подстегивают затраты на транспортные перевозки, подытожил Новак.
https://ria.ru/20210613/gaz-1736830150.html
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экономика, украина
На Украине взлетели цены на продукты
На Украине взлетели цены на продукты
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости
. На Украине
взлетели цены на продукты питания. Об этом пишет "Главред
".
По данным Государственной службы статистики, за последний год сахар в стране подорожал на 83,5%, подсолнечное масло — на 79%, яйца на 33%, хлеб на 16%, мясо на 11%, а макароны на 9,3%.
Между тем цены подскочили не только на продовольствие. В годовом измерении газ подорожал на 164,5%, горячая вода и отопление — на 13,9%, электроэнергия — на 36,6%.
По словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, ключевые факторы, влияющие на ценообразование — себестоимость, энергоресурсы и транспортные затраты — приводят к удорожанию товаров.
Он призвал не ждать падения цен на подсолнечное масло, куриное мясо, яйца, сахар и крупы независимо от того, насколько богатым будет урожай на Украине. Мясо и молочные продукты также не подешевеют: их стоимость зависит от цен на энергоносители, которые существенно растут и подстегивают затраты на транспортные перевозки, подытожил Новак.